У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 10:11
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та маршрутки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася 23 березня на повороті з проспекту Відродження на проспект Молоді.
Audi темного кольору врізалося у маршрутку №9а. Легковик зазнав серйозних механічних пошкоджень.
Чи постраждали в аварії люди - поки невідомо. На місці працює поліція. Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
ДТП трапилася 23 березня на повороті з проспекту Відродження на проспект Молоді.
Audi темного кольору врізалося у маршрутку №9а. Легковик зазнав серйозних механічних пошкоджень.
Чи постраждали в аварії люди - поки невідомо. На місці працює поліція. Деталі - згодом.
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Коментарі 2
Судя по расположению авто водитель маршрутки решил "успеть проскочить", свернув на пр.Молоди. И не пропустил встречный транспорт. От удара легковушку развернуло. Водитель ауди тоже видимо ехал с превышением скорости.
Водій маршрутки баран!!!!
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