У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



ДТП трапилася 23 березня на повороті з проспекту Відродження на проспект Молоді.



Audi темного кольору врізалося у маршрутку №9а. Легковик зазнав серйозних механічних пошкоджень.



Чи постраждали в аварії люди - поки невідомо. На місці працює поліція. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія за участю легковика та маршрутки.Про цеповідомили очевидці.ДТП трапилася 23 березня на повороті з проспекту Відродження на проспект Молоді.Audi темного кольору врізалося у маршрутку №9а. Легковик зазнав серйозних механічних пошкоджень.Чи постраждали в аварії люди - поки невідомо. На місці працює поліція. Деталі - згодом.

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