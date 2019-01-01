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У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО

У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку сталася аварія за участю легковика та маршрутки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

ДТП трапилася 23 березня на повороті з проспекту Відродження на проспект Молоді.

Audi темного кольору врізалося у маршрутку №9а. Легковик зазнав серйозних механічних пошкоджень.

Чи постраждали в аварії люди - поки невідомо. На місці працює поліція. Деталі - згодом.

У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 2
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Судя по расположению авто водитель маршрутки решил "успеть проскочить", свернув на пр.Молоди. И не пропустил встречный транспорт. От удара легковушку развернуло. Водитель ауди тоже видимо ехал с превышением скорости.
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Водій маршрутки баран!!!!
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