П’яні і без водійських прав: на Волині патрульні за ніч зловили 4 порушників

Волинські патрульні виявили за ніч 4 нетверезих водіїв.Першого зупинили по вулиці Клима Савури, у Луцьку. 58-річний водій порушив ПДР, мав ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 0,50 проміле. Патрульні оформили відповідний протокол, - інформує патрульна поліція Волинської області.Згодом виявили нетверезого водія мопеда на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. І водій, і пасажир не мали шоломів, в обох були ознаки сп’яніння. Керманич не мав і належних документів. На нього оформили протокол та винесли 3 постанови.Ще одного нетверезого водія виявили на проспекті Василя Мойсея, у Луцьку. Встановили, що він уже позбавлений права керування, бо раніше був упійманий нетверезим за кермом. Цього разу на нього оформили протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП та винесли постанову.Нетверезий водій трапився і ковельським патрульним, по вулиці Зеленій. Спочатку, за словами заявниці, тут гучно слухали музику, чим порушували тишу. Коли ж водій розпочав рух, його зупинили та помітили ознаки сп’яніння. 34-річний громадянин отримав постанову і протокол від інспекторів.