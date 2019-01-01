Судили волинянина, який покалічив трактором мотоцикліста





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 21 березня, - пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, 4 вересня 2018 року обвинувачений керував технічно справним трактором Massey Ferguson 188, який був не незареєстрованим у відповідності до чинного законодавства.



Так, виїжджаючи на дорогу з домогосподарства, водій трактора перед проїжджою частиною не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не дав дорогу мотоциклу «Viper ZS-150», внаслідок чого допустив зіткнення передньою лівою частиною керованого ним трактора з правою передньою частиною мотоцикла.



В результаті ДТП водій мотоцикла отримав численні травми, зокрема відкриті переломи.



Обвинувачений визнав свою вину та вибачився перед потерпілим, повідомивши суду, що сплатив потерпілому 30 тисяч на проведення першої операції, а також 900 доларів на ремонт мотоцикла. Чоловік, своєю чергою, обвинуваченого не вибачив, адже йому і далі необхідні кошти на лікування, до того ж після ДТП він не може нормально ходити і пересувається за допомогою милиць. Також потерпілий зазначив, що не мав права керувати мотоциклом.



Отож, суд визнав водія трактора винним та призначив покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Проте на підставі ст. 75 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині тракторист, виїжджаючи з власного домогосподарства на дорогу, зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав численні переломи.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 21 березня, - пишуть Волинскі новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 4 вересня 2018 року обвинувачений керував технічно справним трактором Massey Ferguson 188, який був не незареєстрованим у відповідності до чинного законодавства.Так, виїжджаючи на дорогу з домогосподарства, водій трактора перед проїжджою частиною не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, не дав дорогу мотоциклу «Viper ZS-150», внаслідок чого допустив зіткнення передньою лівою частиною керованого ним трактора з правою передньою частиною мотоцикла.В результаті ДТП водій мотоцикла отримав численні травми, зокрема відкриті переломи.Обвинувачений визнав свою вину та вибачився перед потерпілим, повідомивши суду, що сплатив потерпілому 30 тисяч на проведення першої операції, а також 900 доларів на ремонт мотоцикла. Чоловік, своєю чергою, обвинуваченого не вибачив, адже йому і далі необхідні кошти на лікування, до того ж після ДТП він не може нормально ходити і пересувається за допомогою милиць. Також потерпілий зазначив, що не мав права керувати мотоциклом.Отож, суд визнав водія трактора винним та призначив покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Проте на підставі ст. 75 КК України звільнив його від призначеного покарання, якщо протягом року він не вчинить нового злочину.

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