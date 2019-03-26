Мер Володимира разом з дружиною за рік заробили понад півмільйона гривень

Петро Саганюк уже встиг подати щорічну е-декларацію.



Варто зазначити, у ній мало що змінилося з минулого року, - пише



Старенька модель «Волги», яка зареєстрована на дружину мера Марію. Декілька земельних ділянок у майже 33 гектари на території району, які належать Петру Даниловичу. Будинок та господарські споруди у Володимирі-Волинському, власницею яких є дружина декларанта. Незмінними залишаються дані у розділі «Цінні папери», де вписано по 92 акції по 0,25 гривні Петра Саганюка та його дружини, якими вони обоє володіють ще із 1998 року.



Однак дякі зміни відбулися в доходах родини Саганюків. У минулому році Петро Данилович одержав 340571 гривню заробітної плати, 109168 гривень пенсії та 61689 гривень процентів від депозитних вкладів. Його дружина Марія отримала 20207 – пенсії та майже удвічі більше – 41359 гривень – відсотків від банківських вкладів. За рік сім’я заробила майже 573 тисячі гривень.



На банківських рахунках Петра Саганюка знаходиться 472219 у національній валюті. А ось у його дружини, окрім 320544 гривнями, в одному із відділень банку відкрито валютнтий рахунок, де зберігається 5385 американських доларів. У принципі, якщо звірити декларації минулих років, сума депозитів залишається незмінною.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Володимира-Волинськогоуже встиг подати щорічну е-декларацію.Варто зазначити, у ній мало що змінилося з минулого року, - пише «ВолодимирМедіа» Старенька модель «Волги», яка зареєстрована на дружину мера. Декілька земельних ділянок у майже 33 гектари на території району, які належать Петру Даниловичу. Будинок та господарські споруди у Володимирі-Волинському, власницею яких є дружина декларанта. Незмінними залишаються дані у розділі «Цінні папери», де вписано по 92 акції по 0,25 гривні Петра Саганюка та його дружини, якими вони обоє володіють ще із 1998 року.Однак дякі зміни відбулися в доходах родини Саганюків. У минулому році Петро Данилович одержав 340571 гривню заробітної плати, 109168 гривень пенсії та 61689 гривень процентів від депозитних вкладів. Його дружина Марія отримала 20207 – пенсії та майже удвічі більше – 41359 гривень – відсотків від банківських вкладів. За рік сім’я заробила майже 573 тисячі гривень.На банківських рахунках Петра Саганюка знаходиться 472219 у національній валюті. А ось у його дружини, окрім 320544 гривнями, в одному із відділень банку відкрито валютнтий рахунок, де зберігається 5385 американських доларів. У принципі, якщо звірити декларації минулих років, сума депозитів залишається незмінною.

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