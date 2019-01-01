Луцький ЦНАП працюватиме в день виборів
Сьогодні, 16:41
У Луцьку Центр надання адміністративних послуг працюватиме в день виборів.
Про це повідомляється на сайті установи у facebook.
Відтак, 31 березня луцький ЦНАП буде надавати адмінпослуги з питань реєстрації місця проживання, вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти чи 45-ти річного віку, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та видачі довідок про реєстрацію місця проживання.
Працюватиме ЦНАП з 08.00 год. до 19.00 год.
Телефон для довідок: 777 888.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляється на сайті установи у facebook.
Відтак, 31 березня луцький ЦНАП буде надавати адмінпослуги з питань реєстрації місця проживання, вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти чи 45-ти річного віку, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та видачі довідок про реєстрацію місця проживання.
Працюватиме ЦНАП з 08.00 год. до 19.00 год.
Телефон для довідок: 777 888.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі Львів-Луцьк легковик врізався в автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 16:59
Луцький ЦНАП працюватиме в день виборів
Сьогодні, 16:41
У Луцьку на підприємстві обікрали чоловіка
Сьогодні, 16:08