Луцький ЦНАП працюватиме в день виборів





Про це повідомляється на сайті установи у facebook.



Відтак, 31 березня луцький ЦНАП буде надавати адмінпослуги з питань реєстрації місця проживання, вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти чи 45-ти річного віку, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та видачі довідок про реєстрацію місця проживання.



Працюватиме ЦНАП з 08.00 год. до 19.00 год.



Телефон для довідок: 777 888.

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