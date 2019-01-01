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Луцький ЦНАП працюватиме в день виборів

Луцький ЦНАП працюватиме в день виборів
У Луцьку Центр надання адміністративних послуг працюватиме в день виборів.

Про це повідомляється на сайті установи у facebook.

Відтак, 31 березня луцький ЦНАП буде надавати адмінпослуги з питань реєстрації місця проживання, вклеювання фотокартки при досягненні 25-ти чи 45-ти річного віку, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та видачі довідок про реєстрацію місця проживання.

Працюватиме ЦНАП з 08.00 год. до 19.00 год.

Телефон для довідок: 777 888.

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Теги: Луцький ЦНАП, вибори
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