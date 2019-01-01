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Чи потрібні волинянам трудові книжки

Чи потрібні волинянам трудові книжки
Кожен, хто працевлаштований офіційно, тримав у руках трудову книжку.

Цей документ часто сприймають як просту формальність при прийнятті на роботу. В чому суть трудових книжок, як їх вести та зберігати пояснила начальник відділу по роботі з персоналом Волинського обласного центру зайнятості Руслана Клімова. Говоримо про трудові книжки, їх зберігання та ведення.

«Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність працівника. Вона дає можливість роботодавцеві при прийнятті на роботу зробити висновок про досвід роботи кандидата на посаду, вирішити питання про його працевлаштування або обґрунтовано відмовити. Інша важлива функція трудової книжки – підтвердження стажу роботи», – пояснює Руслана Клімова.

Трудові книжки мають усі працівники підприємства, установи чи організацій усіх форм власності. До того ж, під час працевлаштування працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Однак є й винятки. Без трудової книжки приймають на роботу тільки тих осіб, які працевлаштовуються вперше.

Якщо ж людина працює за сумісництвом – документ зберігається і ведеться тільки за місцем основної роботи.

Найперше, що має бути внесене в трудову книжку, – це основні відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження; дані про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення. Окрім того, вказують факти про нагородження і заохочення: державні нагороди України та відзнаки, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства. Також непотрібно зазначати відомості про відкриття, на які видані дипломи, використані винаходи й раціоналізаторські пропозиції; про виплачені у зв'язку з цим винагороди.

Руслана Клімова каже, що трапляються випадки, коли сторінок у трудовій книжці не вистачає для всіх необхідних записів. У такому випадку документ доповнюють вкладкою. Цю вкладку вшиває у трудову книжку, заповнює і веде власник або уповноважений орган за місцем роботи працівника у такому ж порядку, що і трудову книжку. Вкладка без трудової книжки недійсна.

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Теги: центр зайнятості, Волинь
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