Ковельських школярів навчатимуть професіям електрозварника та кухаря-кондитера

Сергій Бідненко та директор Старовижівського професійного ліцею Анатолій Хлапук підписали угоду про співпрацю.



Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти №9, - пише



Угоду уклали з метою впровадження у навчальний процес допрофільної підготовки здобувачів освіти школи №9 за професією «Електрозварник» та «Кухар-кондитер», які допоможуть учням та випускникам закладу отримати компетентності, затребувані на ринку праці.



Нагадаємо, що відповідну угоду у ЗЗСО №9 два тижні тому підписали з Державним навчальним закладом «Ковельський центр професійно-технічної освіти».

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