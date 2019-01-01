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Ковельських школярів навчатимуть професіям електрозварника та кухаря-кондитера

Ковельських школярів навчатимуть професіям електрозварника та кухаря-кондитера
Директор закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 м.Ковеля Сергій Бідненко та директор Старовижівського професійного ліцею Анатолій Хлапук підписали угоду про співпрацю.

Про це йдеться на сторінці закладу загальної середньої освіти №9, - пише КовельPost.

Угоду уклали з метою впровадження у навчальний процес допрофільної підготовки здобувачів освіти школи №9 за професією «Електрозварник» та «Кухар-кондитер», які допоможуть учням та випускникам закладу отримати компетентності, затребувані на ринку праці.

Нагадаємо, що відповідну угоду у ЗЗСО №9 два тижні тому підписали з Державним навчальним закладом «Ковельський центр професійно-технічної освіти».

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Теги: Ковель, ззсо, кухар-кондитер, електрозварювальник, професія
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