У Дніпрі чоловік з мачете взяв у заручники 3-річну дитину
Сьогодні, 12:40
У Дніпрі чоловік з мачете накинувся на сина співмешканки.
31 березня, близько 1-ї години ночі патрульні отримали виклик про домашнє насильство на проспекті Богдана Хмельницького, - повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.
Жінка пояснила патрульним, що її співмешканець порізав руку сину, предметотом схожим на мачете. Після чого зачинився в квартирі, де знаходиться 3-річна дитина.
Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали карету швидкої медичної допомоги. З дозволу власниці квартири, поліцейські спробували зайти до приміщення, однак чоловік забарикадувався, та не давав можливості співробітникам поліції потрапити до помешкання. 32-річний чоловік тримав двері та намагався чинити опір. Декількох секунд вагання громадянина вистачило патрульним і вони миттєво забігли до квартири та затримала правопорушника. На щастя, малолітня дитина не постраждала.
Поліцейські з'ясовують усі обставини події.
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31 березня, близько 1-ї години ночі патрульні отримали виклик про домашнє насильство на проспекті Богдана Хмельницького, - повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.
Жінка пояснила патрульним, що її співмешканець порізав руку сину, предметотом схожим на мачете. Після чого зачинився в квартирі, де знаходиться 3-річна дитина.
Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали карету швидкої медичної допомоги. З дозволу власниці квартири, поліцейські спробували зайти до приміщення, однак чоловік забарикадувався, та не давав можливості співробітникам поліції потрапити до помешкання. 32-річний чоловік тримав двері та намагався чинити опір. Декількох секунд вагання громадянина вистачило патрульним і вони миттєво забігли до квартири та затримала правопорушника. На щастя, малолітня дитина не постраждала.
Поліцейські з'ясовують усі обставини події.
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