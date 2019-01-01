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У Дніпрі чоловік з мачете взяв у заручники 3-річну дитину

У Дніпрі чоловік з мачете взяв у заручники 3-річну дитину
У Дніпрі чоловік з мачете накинувся на сина співмешканки.

31 березня, близько 1-ї години ночі патрульні отримали виклик про домашнє насильство на проспекті Богдана Хмельницького, - повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Жінка пояснила патрульним, що її співмешканець порізав руку сину, предметотом схожим на мачете. Після чого зачинився в квартирі, де знаходиться 3-річна дитина.

Інспектори надали домедичну допомогу хлопцю та викликали карету швидкої медичної допомоги. З дозволу власниці квартири, поліцейські спробували зайти до приміщення, однак чоловік забарикадувався, та не давав можливості співробітникам поліції потрапити до помешкання. 32-річний чоловік тримав двері та намагався чинити опір. Декількох секунд вагання громадянина вистачило патрульним і вони миттєво забігли до квартири та затримала правопорушника. На щастя, малолітня дитина не постраждала.

Поліцейські з'ясовують усі обставини події.
У Дніпрі чоловік з мачете взяв у заручники 3-річну дитину
У Дніпрі чоловік з мачете взяв у заручники 3-річну дитину

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Теги: зброя, дитина мачете
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