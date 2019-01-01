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Працівники Луцькради поїдуть вчитися

Працівники Луцькради поїдуть вчитися
У Луцьку працівники виконавчих органів міської ради можуть поїхати вчитися до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.

Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Для вступу на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) рекомендують Максим'яка Андрія Віталійовича, заступника директора юридичного департаменту Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 4 роки 8 місяців).

На вступ до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:

- Андрусяка Ігоря Васильовича – головного спеціаліста, юриста відділу судового представництва юридичного департаменту Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 3 роки 6 місяців);

- Бориса Юрія Володимировича – заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 11 років 3 місяці);

- Гоголь Юлію Василівну – начальника відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 2 роки 5 місяців);

- Кулика Романа Віталійовича – заступника директора департаменту, начальника відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 6 років 7 місяців);

- Мірач Анастасію Олександрівну – інженера, головного спеціаліста відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 1 рік 8 місяців);

- Онопченка Олеся Олеговича – головного спеціаліста відділу фізичної культури та спорту департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 1 рік 4 місяці);

- Серватович Оксану Олександрівну – головного спеціаліста відділу секретаріату Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 7 років 8 місяців);

- Шепелюк Валентину Петрівну – заступника начальника архівного відділу Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 13 років 6 місяців);

- Шкльоду Катерину Олександрівну – заступника директора департаменту сім'ї, молоді та спорту, начальника відділу сім'ї та молоді Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 3 роки 5 місяців);

- Шундурук Юлію Максимівну – головного спеціаліста організаційного відділу Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 5 років 11 місяців).

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Теги: працівники, Луцькрада, навчання
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Коментарі 1
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Там мабуть сума така піде їм на навчання,що купили б для міста 12 б/у тролейбусів з Швейцарії?
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