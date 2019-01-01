Працівники Луцькради поїдуть вчитися

У Луцьку працівники виконавчих органів міської ради можуть поїхати вчитися до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів.Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Для вступу на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ) рекомендують, заступника директора юридичного департаменту Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 4 роки 8 місяців).На вступ до Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:– головного спеціаліста, юриста відділу судового представництва юридичного департаменту Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 3 роки 6 місяців);– заступника начальника відділу ведення Державного реєстру виборців Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 11 років 3 місяці);– начальника відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 2 роки 5 місяців);– заступника директора департаменту, начальника відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 6 років 7 місяців);– інженера, головного спеціаліста відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 1 рік 8 місяців);– головного спеціаліста відділу фізичної культури та спорту департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 1 рік 4 місяці);– головного спеціаліста відділу секретаріату Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 7 років 8 місяців);– заступника начальника архівного відділу Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 13 років 6 місяців);– заступника директора департаменту сім'ї, молоді та спорту, начальника відділу сім'ї та молоді Луцької міської ради (стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 3 роки 5 місяців);– головного спеціаліста організаційного відділу Луцької міської ради (стаж служби в органах місцевого самоврядування 5 років 11 місяців).