У готелі Києва знайшли тіло 19-річної діджейки
Сьогодні, 11:31
У центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм в клубі.
Готель розташований на вул. Богдана Хмельницького. Тіло дівчини було знайдено в ліжку, - пише "Інформатор".
Її особу встановили, відомо також, що вона проживала в Маріуполі.
"Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. На жаль, вранці її знайшли мертвою. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили", – уточнили в ЗМІ
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Готель розташований на вул. Богдана Хмельницького. Тіло дівчини було знайдено в ліжку, - пише "Інформатор".
Її особу встановили, відомо також, що вона проживала в Маріуполі.
"Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. На жаль, вранці її знайшли мертвою. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили", – уточнили в ЗМІ
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