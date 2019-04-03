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У готелі Києва знайшли тіло 19-річної діджейки

У готелі Києва знайшли тіло 19-річної діджейки
У центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм в клубі.

Готель розташований на вул. Богдана Хмельницького. Тіло дівчини було знайдено в ліжку, - пише "Інформатор".

Її особу встановили, відомо також, що вона проживала в Маріуполі.

"Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими вирушила в готель. На жаль, вранці її знайшли мертвою. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили", – уточнили в ЗМІ

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Теги: тіло, діджейка
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