На Волині за добу – 20 пожеж

На Волині 3 квітня рятувальники ліквідували 12 пожеж в житловому секторі та 8 в екосистемах.Пожежі виникли в Іваничівському, Ратнівському, Любомльському, Маневицькому, Ковельському та Луцькому районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.Основні причини всіх пожеж людська недбалість та коротке замикання електроенергії.Щодо пожеж в екосистемах то вогнеборці працювали у Любомльському, Володимир-Волинському, Шацькому, Ковельському, Турійському, Ківерцівському районах та місті Луцьку.Ймовірною причиною цих випадків загорань посуші стали навмисні підпали громадянами сухої рослинності, а особи, які завдали шкоди довкіллю будуть встановлені правоохоронними органами. Загорання у всіх випадках ліквідовані.