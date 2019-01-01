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На Волині за добу – 20 пожеж

На Волині за добу – 20 пожеж
На Волині 3 квітня рятувальники ліквідували 12 пожеж в житловому секторі та 8 в екосистемах.

Пожежі виникли в Іваничівському, Ратнівському, Любомльському, Маневицькому, Ковельському та Луцькому районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Основні причини всіх пожеж людська недбалість та коротке замикання електроенергії.

Щодо пожеж в екосистемах то вогнеборці працювали у Любомльському, Володимир-Волинському, Шацькому, Ковельському, Турійському, Ківерцівському районах та місті Луцьку.

Ймовірною причиною цих випадків загорань посуші стали навмисні підпали громадянами сухої рослинності, а особи, які завдали шкоди довкіллю будуть встановлені правоохоронними органами. Загорання у всіх випадках ліквідовані.

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Теги: пожежа, Волинь
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