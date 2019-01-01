Маленький волинянин, який пережив пересадку печінки, зупинку серця і кому, потребує допомоги





Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя, тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її церозу, - пише



Хлопчик більше чотирьох років бореться за своє життя. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Слова лікарів: дитина не зможе сама дихати, ковтати, та й взагалі не давали шансів на довге життя.



“Життя синочка це з самого народження боротьба за життя. В 3 місяці операція. В 11 місяців пересадка печінки за кордоном на яку нам збирала вся Україна, і не тільки… Кома два тижні, зупинка серця на 10 хв.



Через рік в Україні температура 40 - крововилив. Операція на голові лікарі казали не перенесе операції – переніс. Зараз є зміни хоч і маленькі, але є. Синочок сам почав дихати зняли трахеостому з шиї. Почав, хоч і мелену їжу, їсти, але їсть. Медики зняли гастростому. Ми раз в два місяці проходимо реабілітацію в Львові, невролога, ЕЕГ, МРТ і ще багато іншого. Ідуть немалі кошти.



Я дізналася про хорошу клініку в Китаї, яка лікує уражений мозок. Бачила діток з великими результатами, досягненями. Дехто сказав перше слово мама. Це єдиний наш шанс покращити стан дитини. Тому, що ми зможемо зробити операцію в Варшаві по закриттю брюшної стінки (зашиття м’язів живота), яку зашивають рік після пересадки печінки. А так, як Ромчик переніс зупинку серця на 10 хв. Він не перенесе операцію, яка триває 6 годин.



Тому в нас один шанс на клініку в Китаї так, як таких клінік немає в Україні. За весь курс потрібно 72 тисячі доларів. Це не підйомна сума для нас. Тому звертаємося до всіх по допомогу”, – зазначає мама хлопчика.



Реквізити для надання допомоги: 5168 7573 9487 3857 Роїк Ольга (мама).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Заріччя не вперше звертається допомогти зібрати кошти для лікування її маленького синочка , який все життя бореться з недугами.Перші проблеми у Ромчика помітили в перший місяць його життя, тоді лікарі сповістили батьків, що в печінці відсутні протоки, що призводить до її церозу, - пише Буг Хлопчик більше чотирьох років бореться за своє життя. Позаду в Ромчика пересадка печінки, зупинка серця на 10 хвилин, набряк мозку, кома, крововилив. Слова лікарів: дитина не зможе сама дихати, ковтати, та й взагалі не давали шансів на довге життя.“Життя синочка це з самого народження боротьба за життя. В 3 місяці операція. В 11 місяців пересадка печінки за кордоном на яку нам збирала вся Україна, і не тільки… Кома два тижні, зупинка серця на 10 хв.Через рік в Україні температура 40 - крововилив. Операція на голові лікарі казали не перенесе операції – переніс. Зараз є зміни хоч і маленькі, але є. Синочок сам почав дихати зняли трахеостому з шиї. Почав, хоч і мелену їжу, їсти, але їсть. Медики зняли гастростому. Ми раз в два місяці проходимо реабілітацію в Львові, невролога, ЕЕГ, МРТ і ще багато іншого. Ідуть немалі кошти.Я дізналася про хорошу клініку в Китаї, яка лікує уражений мозок. Бачила діток з великими результатами, досягненями. Дехто сказав перше слово мама. Це єдиний наш шанс покращити стан дитини. Тому, що ми зможемо зробити операцію в Варшаві по закриттю брюшної стінки (зашиття м’язів живота), яку зашивають рік після пересадки печінки. А так, як Ромчик переніс зупинку серця на 10 хв. Він не перенесе операцію, яка триває 6 годин.Тому в нас один шанс на клініку в Китаї так, як таких клінік немає в Україні. За весь курс потрібно 72 тисячі доларів. Це не підйомна сума для нас. Тому звертаємося до всіх по допомогу”, – зазначає мама хлопчика.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію