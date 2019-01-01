На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 13:04
За добу 5 квітня «швидкі» на Волині здійснили 366 виїздів. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів області доставили 119 осіб.
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного доїзду «швидких» до хворого через погані дороги.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 8 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
Зокрема, у:
- К.Каширський р-ні до села Тоболи;
- Ковельському р-ні до села Байківці;
- Любешівському р-ні до села Ветли;
- Любомльському р-ні до сіл Локутки та Рогові Смоляри;
- Маневицькому р-ні до сіл Серхів та Чорниж;
- Ратнівському р-ні до села Височне.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного доїзду «швидких» до хворого через погані дороги.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 8 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
Зокрема, у:
- К.Каширський р-ні до села Тоболи;
- Ковельському р-ні до села Байківці;
- Любешівському р-ні до села Ветли;
- Любомльському р-ні до сіл Локутки та Рогові Смоляри;
- Маневицькому р-ні до сіл Серхів та Чорниж;
- Ратнівському р-ні до села Височне.
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