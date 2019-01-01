На Волині медики 8 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя

За добу 5 квітня «швидкі» на Волині здійснили 366 виїздів. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів області доставили 119 осіб.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного доїзду «швидких» до хворого через погані дороги.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстрували 8 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:Зокрема, у:- К.Каширський р-ні до села Тоболи;- Ковельському р-ні до села Байківці;- Любешівському р-ні до села Ветли;- Любомльському р-ні до сіл Локутки та Рогові Смоляри;- Маневицькому р-ні до сіл Серхів та Чорниж;- Ратнівському р-ні до села Височне.