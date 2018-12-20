Президент нагородив українських моряків, які перебувають в полоні Росії

Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської області вручив нагороди українських моряків –

військовополонених, які захоплені і утримуються Російською Федерацією, їх рідним.



Глава держави відзначив високими державними нагородами 22 українських героїв, - йдеься на



Глава держави повідомив, що враховуючи мужність і героїзм українських військових моряків, які перебувають в полоні Російської Федерації, вирішив їх нагородити.







«Вони продемонстрували себе справжніми лицарями, справжніми воїнами, справжніми патріотами і справжніми професіоналами. Українська держава вшановує своїх мужніх захисників, відзначає вірність присязі, патріотизм», - наголосив він.









«Вручаю ці нагороди їхнім родинам, які виховали в них найкращі риси характеру. Від усієї душі я бажаю вашим синам, братам, чоловікам якнайскорішого повернення додому. Бо це найважливіше не лише для вас, але і для мене як для Президента і для кожного справжнього українця, які роблять все, що від них залежить, щоб цей час прискорити», - додав Глава держави.



Президент побажав родинам міцного здоров’я, щастя і благополуччя, а всім українцям – миру і перемоги.







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