У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків





Про це повідомляє кореспондент



Пожежних машин щонайменше три, вогонь допомагають гасити місцеві жителі.



Люди кажуть, що спалахнуло в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.



Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві спалахнула пожежа на вулиці Гомельській, 31. Пролунало щонайменше 3 вибухи. За словами очевидців, горять 4 будинки.Про це повідомляє кореспондент Української Правди Пожежних машин щонайменше три, вогонь допомагають гасити місцеві жителі.Люди кажуть, що спалахнуло в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.

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