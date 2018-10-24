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У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків

У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків
У Києві спалахнула пожежа на вулиці Гомельській, 31. Пролунало щонайменше 3 вибухи. За словами очевидців, горять 4 будинки.

Про це повідомляє кореспондент Української Правди.

Пожежних машин щонайменше три, вогонь допомагають гасити місцеві жителі.

Люди кажуть, що спалахнуло в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.

Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.



У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків

У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків

У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків

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Теги: пожежа, будинки, газовий балон, Київщина
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