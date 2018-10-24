У Києві масштабна пожежа у приватному секторі, горить кілька будинків
Сьогодні, 01:34
У Києві спалахнула пожежа на вулиці Гомельській, 31. Пролунало щонайменше 3 вибухи. За словами очевидців, горять 4 будинки.
Про це повідомляє кореспондент Української Правди.
Пожежних машин щонайменше три, вогонь допомагають гасити місцеві жителі.
Люди кажуть, що спалахнуло в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.
Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.
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Про це повідомляє кореспондент Української Правди.
Пожежних машин щонайменше три, вогонь допомагають гасити місцеві жителі.
Люди кажуть, що спалахнуло в одному приватному будинку, пізніше вогонь перекинувся на інші.
Сусіди говорять, що у будинку ніхто не жив більше року. За їх словами, вибухнули газові балони.
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