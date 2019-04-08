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У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства. ВІДЕО

У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства. ВІДЕО
У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину, яка наковталася таблеток та хотіла накласти на себе руки, зістрибнувши з даху багатоповерхового будинку.

До поліцейських звернувся місцевий житель, який побачив дівчину на даху, - повідомляють Факти.

Після прибуття на місце події, патрульні одразу ж подалися на дах, де й побачили підлітка, яка вже стояла на краю даху.

– Патрульний негайно кинувся рятувати дівчину. Така рішучість поліцейського допомогла запобігти можливому нещастю і вже за мить потерпіла була у надійних руках інспектора, – йдеться у повідомленні.

Пізніше потерпіла зізналася, що хотіла накласти на себе руки, оскільки не знаходить порозуміння з однолітками й батьками.



Зображення - ілюстративне

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Теги: Маріуполь, поліція, підліток, самогубство
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