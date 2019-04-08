У Маріуполі поліцейські врятували 16-річну дівчину від самогубства. ВІДЕО





До поліцейських звернувся місцевий житель, який побачив дівчину на даху, - повідомляють



Після прибуття на місце події, патрульні одразу ж подалися на дах, де й побачили підлітка, яка вже стояла на краю даху.



– Патрульний негайно кинувся рятувати дівчину. Така рішучість поліцейського допомогла запобігти можливому нещастю і вже за мить потерпіла була у надійних руках інспектора, – йдеться у повідомленні.



Пізніше потерпіла зізналася, що хотіла накласти на себе руки, оскільки не знаходить порозуміння з однолітками й батьками.







Зображення - ілюстративне

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