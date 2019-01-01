У Луцьку – аварія з трьома постраждалими





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



За кермом Ford Sierra перебував 23-річний житель Луцького району. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 35-річного жителя обласного центру.



Внаслідок автопригоди обидва водії та 21-річна пасажирка «Ford Sierra» отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 8 квітня, на вулиці Володимирській у Луцьку легковик Ford Sierra зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок автопригоди травмувалося троє людей.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом Ford Sierra перебував 23-річний житель Луцького району. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 35-річного жителя обласного центру.Внаслідок автопригоди обидва водії та 21-річна пасажирка «Ford Sierra» отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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