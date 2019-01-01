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У Луцьку – аварія з трьома постраждалими

У Луцьку – аварія з трьома постраждалими
Учора, 8 квітня, на вулиці Володимирській у Луцьку легковик Ford Sierra зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок автопригоди травмувалося троє людей.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом Ford Sierra перебував 23-річний житель Луцького району. Водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos під керуванням 35-річного жителя обласного центру.

Внаслідок автопригоди обидва водії та 21-річна пасажирка «Ford Sierra» отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, Луцьк
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