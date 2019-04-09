Волинянина відлупцювали товариші по чарці
Сьогодні, 17:20
44-річного жителя села П’ятидня Володимир-Волинського району побили товариші по чарці.
Відтак, 8 квітня до поліції надійшла заява від чоловіка, котрий отримав стусанів у сісідньому селі Хрипаличі ще 30 березня, - пише Володимир медіа.
Як зазначив потерпілий, того дня він у товаристві знайомих людей вживав спиртні напої. Після добрячої дози алкоголю зчинилася словесна перепалка між знайомим, після чого той вдарив чоловіка по обличчю, тим самим спричинивши йому тілесні ушкодження.
Ведеться досудове розслідування.
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Відтак, 8 квітня до поліції надійшла заява від чоловіка, котрий отримав стусанів у сісідньому селі Хрипаличі ще 30 березня, - пише Володимир медіа.
Як зазначив потерпілий, того дня він у товаристві знайомих людей вживав спиртні напої. Після добрячої дози алкоголю зчинилася словесна перепалка між знайомим, після чого той вдарив чоловіка по обличчю, тим самим спричинивши йому тілесні ушкодження.
Ведеться досудове розслідування.
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