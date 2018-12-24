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У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО
10-го квітня у Нововолинську ряд протоколів було виписано за торгівлю в невстановлених місцях пози ринком, що біля стадіону, у рамках рейду Нововолинським відділенням поліції разом із Нацгвардією.

Жодного «торгового місця» на звичному місці в цей день не було, - пише "БУГ".

“Підприємці” звикли продавати овочі, молочні та інші продукти на тротуарі по проспекту Перемоги. Питання стихійної торгівлі в цьому місці не раз піднімали. Міська влада вважає це проблемою міста та наголошує, що поліція має з цим боротися.

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО


10-квітня поза ринком було порожньо. Не виявилося навіть жодної палатки, де продають овочі та фрукти.

Представниками міської влади під час рейду разом з поліцією були проведені роз’яснювальні роботи.

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Продавцям пояснювали, що на території ринку є спеціальні зручні прилавки, а торгувати їжею з асфальту понад дорогою, де їздять автомобілі, небезпечно.

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО


Журналісти «БУГу» пройшлися ринком та запитали продавців, чому на звичному місці нікого немає. Сказали, що розігнала поліція.

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО


На запитання чому не продають завжди на ринку, де є спеціальні прилавки з лавками та навіс, відповіли, що влітку тут спекотно і найголовніший їх чинник – менше купують.

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО


Одна з продавчинь зазначає, що за пару годин можна продати всі продукти за ринком, адже там постійний потік людей. Проходячи повз побачать, що щось потрібно, та й придбають.

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО

У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО


Бабусі, які продають продукти зі свого городу бідкаються, що змушені там стояти, щоб мати виручку.

“Пенсії невеликі, комунальні послуги оплачувати потрібно, онуки просять гроші на морозиво та ще й субсидію не дають”, – говорять на ринку.

Продавці кажуть, що на ринок не всі хочуть заходити, людям зручніше купувати на проспекті Перемоги.

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Теги: Нововолинськ, рейд, стихійний ринок, поліція
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