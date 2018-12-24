У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО





Жодного «торгового місця» на звичному місці в цей день не було, - пише



“Підприємці” звикли продавати овочі, молочні та інші продукти на тротуарі по проспекту Перемоги. Питання стихійної торгівлі в цьому місці не раз піднімали. Міська влада вважає це проблемою міста та наголошує, що поліція має з цим боротися.









10-квітня поза ринком було порожньо. Не виявилося навіть жодної палатки, де продають овочі та фрукти.



Представниками міської влади під час рейду разом з поліцією були проведені роз’яснювальні роботи.



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Продавцям пояснювали, що на території ринку є спеціальні зручні прилавки, а торгувати їжею з асфальту понад дорогою, де їздять автомобілі, небезпечно.









Журналісти «БУГу» пройшлися ринком та запитали продавців, чому на звичному місці нікого немає. Сказали, що розігнала поліція.











На запитання чому не продають завжди на ринку, де є спеціальні прилавки з лавками та навіс, відповіли, що влітку тут спекотно і найголовніший їх чинник – менше купують.









Одна з продавчинь зазначає, що за пару годин можна продати всі продукти за ринком, адже там постійний потік людей. Проходячи повз побачать, що щось потрібно, та й придбають.









Бабусі, які продають продукти зі свого городу бідкаються, що змушені там стояти, щоб мати виручку.



“Пенсії невеликі, комунальні послуги оплачувати потрібно, онуки просять гроші на морозиво та ще й субсидію не дають”, – говорять на ринку.



Продавці кажуть, що на ринок не всі хочуть заходити, людям зручніше купувати на проспекті Перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го квітня у Нововолинську ряд протоколів було виписано за торгівлю в невстановлених місцях пози ринком, що біля стадіону, у рамках рейду Нововолинським відділенням поліції разом із Нацгвардією.Жодного «торгового місця» на звичному місці в цей день не було, - пише "БУГ" “Підприємці” звикли продавати овочі, молочні та інші продукти на тротуарі по проспекту Перемоги. Питання стихійної торгівлі в цьому місці не раз піднімали. Міська влада вважає це проблемою міста та наголошує, що поліція має з цим боротися.10-квітня поза ринком було порожньо. Не виявилося навіть жодної палатки, де продають овочі та фрукти.Представниками міської влади під час рейду разом з поліцією були проведені роз’яснювальні роботи.Читайте також: Сезон стихійної торгівлі та купи сміття: у Нововолинську розширився «ринок».Продавцям пояснювали, що на території ринку є спеціальні зручні прилавки, а торгувати їжею з асфальту понад дорогою, де їздять автомобілі, небезпечно.Журналісти «БУГу» пройшлися ринком та запитали продавців, чому на звичному місці нікого немає. Сказали, що розігнала поліція.На запитання чому не продають завжди на ринку, де є спеціальні прилавки з лавками та навіс, відповіли, що влітку тут спекотно і найголовніший їх чинник – менше купують.Одна з продавчинь зазначає, що за пару годин можна продати всі продукти за ринком, адже там постійний потік людей. Проходячи повз побачать, що щось потрібно, та й придбають.Бабусі, які продають продукти зі свого городу бідкаються, що змушені там стояти, щоб мати виручку.“Пенсії невеликі, комунальні послуги оплачувати потрібно, онуки просять гроші на морозиво та ще й субсидію не дають”, – говорять на ринку.Продавці кажуть, що на ринок не всі хочуть заходити, людям зручніше купувати на проспекті Перемоги.

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