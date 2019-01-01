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На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет

На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет
На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет. Як стало відомо пізніше, це був саморобний павербанк.

Про це повідомляє UA:Волинь на своїй сторінці у Facebook.

До поліції надійшло повідомлення від начальника станції про невідомий предмет на території вокзалу. Правоохоронці та працівники служби надзвичайних ситуацій оточили будівлю. Цю інформацію підтвердила інспекторка сектору комунікації обласного управління поліції Анна Павловська. З її слів, невідомий предмет виявився саморобним пристроєм для зарядки мобільних телефонів. Життю та здоров'ю людей наразі нічого не загрожує.

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Теги: Ківерці, вокзал, Анна Павловська
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