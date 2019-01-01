«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф у «справі коефіцієнтів». ВІДЕО
Сьогодні, 08:15
Суд зобов’язав «Волиньгаз» сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень.
Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.
Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.
Андрій Тимчишак зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.
Очільник Волинської області Олександр Савченко каже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.
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Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.
Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.
Андрій Тимчишак зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.
Очільник Волинської області Олександр Савченко каже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Поилання прикладаю.
http://www.naftoga z.com/www/3/nakweb.nsf/0/8DD70DEFD08BC481C225835B0026FEC6?fbclid=IwAR3Xaj8GrORkJlp9KGbPEl4YRrSmlfwoGuzBA0V585wrfxAEbT6FtajMzX8