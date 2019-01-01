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«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф у «справі коефіцієнтів». ВІДЕО

«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф у «справі коефіцієнтів». ВІДЕО
Суд зобов’язав «Волиньгаз» сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень.

Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.

Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.

Андрій Тимчишак зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.

Очільник Волинської області Олександр Савченко каже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.


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Теги: Волиньгаз, суд, штраф, відмова
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Коментарі 4
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Суд зобовязав,а вони відмовляються...ха-ха.Тоді і ми відмовляємось вам платити,подавайте тоді до суду,а ми відмовимось.Вийде "замкнуте"коло.100% приватна компанія не виконує чинне законодавство України.Невідкладно позбавити ліцензії і по тому.
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Падло Коротя, коли ти вже подавишся?
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Все, шо робиться - то на краще. Такими діями вони самі собі прискорять винесення вироку !
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Треба писати скарги!!! Не лінуйтеся. Бо ця наволоч вже зовсім обнагліла.
Поилання прикладаю.

http://www.naftoga z.com/www/3/nakweb.nsf/0/8DD70DEFD08BC481C225835B0026FEC6?fbclid=IwAR3Xaj8GrORkJlp9KGbPEl4YRrSmlfwoGuzBA0V585wrfxAEbT6FtajMzX8
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