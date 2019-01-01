Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду від 9 квітня 2019 року, - пише



У рішенні сказано, що 26 серпня 2017 року водій Renault не перевірив належним чином та не ліквідував несправність напівпричіпа (який був з'єднаний з автівкою). У подальшому він рухався автошляхом Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-КПП Дольськ та не контролював розташування і кріплення вантажу, допустивши відкриття заднього борта напівпричепа. Внаслідок цього проїзну частину дороги було забруднено гноєм. Це, своєю чергою, спричинило аварійну ситуацію для автомобіля "Nissan Kubistar", який, наїхавши на біологічні відходи, з'їхав у кювет та перекинувся.



Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми грудної клітки з множинними переломами ребер справа 3-5 та зліва 3-6 по середньоключичних лініях, рани потиличної ділянки справа волосистої частини голови, обширних саден грудної клітки та живота, множинних саден обличчя, правого плеча та правого і лівого колін з розвитком травматичного шоку. Пасажир автівки від отриманих травм загинув на місці.



Водій Renault своєї вини не визнав, проте завдяки показам свідків її вдалося довести. Суд визнав його винним у порушенні правил експлуатації транспорту, яке призвело до смерті людини, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років з позбавленням права керувати усіма транспортними засобами.



Разом із цим, відповідно до закону "Про амністію у 2016 році", чоловіка було звільнено від відбування покарання.



У підсумку він заплатить дружині загиблого пасажира 11 025 гривень у відшкодування майнової шкоди та 50 000 гривень у відшкодування завданої моральної шкоди.

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