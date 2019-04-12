Міноборони вводить медаль «За поранення»
Сьогодні, 07:23
Міністерство оборони України вводить медаль «За поранення» і вона стане першою в системі реформування нагород.
На аверсі буде зображений тризуб на тлі двох схрещених мечів вістрями вгору і тернового вінця, - пишуть Факти.
На реверсі буде написано «За жертву крові в боях за свободу України». Також на цій стороні знаходитиметься номер медалі. З його допомогою можна буде проконтролювати видачу нагороди і уникнути підробок.
Кількість і тяжкість поранень визначається гілочками. Їх будуть кріпити на стрічці медалі або плівці – біла або срібна – для легких поранень, жовта або золота – для важких.
На стрічці можуть кріпитися одночасно три гілочки різних кольорів, а на планці для повсякденної форми одягу – одна за найважче поранення.
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На аверсі буде зображений тризуб на тлі двох схрещених мечів вістрями вгору і тернового вінця, - пишуть Факти.
На реверсі буде написано «За жертву крові в боях за свободу України». Також на цій стороні знаходитиметься номер медалі. З його допомогою можна буде проконтролювати видачу нагороди і уникнути підробок.
Кількість і тяжкість поранень визначається гілочками. Їх будуть кріпити на стрічці медалі або плівці – біла або срібна – для легких поранень, жовта або золота – для важких.
На стрічці можуть кріпитися одночасно три гілочки різних кольорів, а на планці для повсякденної форми одягу – одна за найважче поранення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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