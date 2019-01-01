Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції
Сьогодні, 08:52
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін разом з заступником Державної прикордонної служби генералом Артуром Пімєновим провели спільну нараду в Ужгороді.
Про це йдеться на сторінці Аброськіна у Facebook.
Серед розглянутих на нараді питань - незаконна міграція, що є різновидом транснаціональної організованої злочинності, а також протидія протиправній діяльності іноземців на території держави.
"Ми разом зазначили, що це питання потребує консолідації зусиль усіх правоохоронних органів, тому ми й надалі будемо протистояти їм разом. Для мене дуже було важливим, що сьогодні я вперше був на кордоні й вперше побачив як прикордонники несуть службу. Вражений й пишаюся нашими прикордонниками. Вдячний їм за підтримку Національної поліції України. Вдячний їм за захист кордонів нашої країни!" - додав В’ячеслав Аброськін.
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Про це йдеться на сторінці Аброськіна у Facebook.
Серед розглянутих на нараді питань - незаконна міграція, що є різновидом транснаціональної організованої злочинності, а також протидія протиправній діяльності іноземців на території держави.
"Ми разом зазначили, що це питання потребує консолідації зусиль усіх правоохоронних органів, тому ми й надалі будемо протистояти їм разом. Для мене дуже було важливим, що сьогодні я вперше був на кордоні й вперше побачив як прикордонники несуть службу. Вражений й пишаюся нашими прикордонниками. Вдячний їм за підтримку Національної поліції України. Вдячний їм за захист кордонів нашої країни!" - додав В’ячеслав Аброськін.
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