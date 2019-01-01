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Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін разом з заступником Державної прикордонної служби генералом Артуром Пімєновим провели спільну нараду в Ужгороді.

Про це йдеться на сторінці Аброськіна у Facebook.

Серед розглянутих на нараді питань - незаконна міграція, що є різновидом транснаціональної організованої злочинності, а також протидія протиправній діяльності іноземців на території держави.

"Ми разом зазначили, що це питання потребує консолідації зусиль усіх правоохоронних органів, тому ми й надалі будемо протистояти їм разом. Для мене дуже було важливим, що сьогодні я вперше був на кордоні й вперше побачив як прикордонники несуть службу. Вражений й пишаюся нашими прикордонниками. Вдячний їм за підтримку Національної поліції України. Вдячний їм за захист кордонів нашої країни!" - додав В’ячеслав Аброськін.
Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції
Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції
Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції
Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції

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Теги: Нацполіція, прикордонники
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