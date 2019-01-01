Нацполіція та прикордонники спільно протидіятимуть незаконній міграції

Перший заступник голови Нацполіціїразом з заступником Державної прикордонної служби генераломпровели спільну нараду в Ужгороді.Про це йдеться на сторінці Аброськіна у Facebook.Серед розглянутих на нараді питань - незаконна міграція, що є різновидом транснаціональної організованої злочинності, а також протидія протиправній діяльності іноземців на території держави."Ми разом зазначили, що це питання потребує консолідації зусиль усіх правоохоронних органів, тому ми й надалі будемо протистояти їм разом. Для мене дуже було важливим, що сьогодні я вперше був на кордоні й вперше побачив як прикордонники несуть службу. Вражений й пишаюся нашими прикордонниками. Вдячний їм за підтримку Національної поліції України. Вдячний їм за захист кордонів нашої країни!" - додав В’ячеслав Аброськін.