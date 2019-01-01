П'яний волинянин вкотре хибно викликав «швидку», бо нібито травмував руку

На Волині медики швидкої допомоги неодноразово отримували хибні виклики від нібито хворого.Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.12 квітня 20:19 у Центральну оперативну диспетчерську надійшов ще один виклик від «хворого», який постійно, обманним шляхом, в стані алкогольного сп’яніння, телефонує на екстрений номер «103».Цього разу приводом до виклику була травма руки (для довідки: вранці була травма ноги та виклик було передано на обслуговування невідкладної допомоги ЦПМСД).Диспетчер знала про такі ситуації і попередила волинянина про те, що на місце викличуть працівники поліції, якщо він знову завідомо неправдиво викликає екстрену медичну допомогу. Так і трапилось. Бригаді ЕМД ніхто не відкривав двері. Керівник бригади перетелефонував до чоловіка, де почув нецензурну лайку і «що можуть їхати назад».Працівники поліції склали протокол та винесли постанову у справі про адміністративне правопорушення стосовно даного громадянина."Ця ен-на постанова його не лякає. А недосконалість законодавства (штраф державі навіть не компенсує пальне, витрачене на виклик) напевно, не дає інших шляхів вирішення цієї величезної проблеми. Невже не можуть вплинути правоохоронні органи на дану категорію населення іншим чином? Наприклад, дати виправні роботи – все ж принесе користь суспільству. Чи необхідно дочекатись це одного замінування Волинської обласної клінічної лікарні???" - обурюються медики.І нагадують, що хибний виклик екстреної медичної допомоги є порушенням статті 183 Кодексу України «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» тягне за собою накладення штрафу»."Пам’ятайте, що набираючи «103» і повідомляючи хибний виклик, ви не тільки порушуєте закон, але й можливо ризикуєте життям інших людей" - додають у "швидкій".