Як у Луцьку святкуватимуть Великдень. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:45
На Великдень лучан очікує розважальна програма у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та Театральному майдані.
Про це інформує Луцька міська рада.
29 квітня о 13.00 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться відкриття фестивлю «Великдень у Луцьку». На усіх гостей чекатиме святкове дійство «Гаївки», забави та квест, організований спільно із громадською організацією «Пласт».
Також лучани зможуть взяти участь у спортивних змаганнях «Великодні старти», що триватимуть з 13.00 до 18.00 на алеї біля кафе «Бригантина».
Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку із святкуваннями, рух вулицею Глушець 29 квітня буде обмежено з 09.00 до 22.00.
Окрім того, в рамках святкування Великодня, 19 квітня о 12.00 на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація тематичних арт-об'єктів. А святкова торгівля та ярмарок народних ремесл триватиме на Театральному майдані в період із 14 квітня до 05 травня та з 10 по 12 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Луцька міська рада.
29 квітня о 13.00 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться відкриття фестивлю «Великдень у Луцьку». На усіх гостей чекатиме святкове дійство «Гаївки», забави та квест, організований спільно із громадською організацією «Пласт».
Також лучани зможуть взяти участь у спортивних змаганнях «Великодні старти», що триватимуть з 13.00 до 18.00 на алеї біля кафе «Бригантина».
Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку із святкуваннями, рух вулицею Глушець 29 квітня буде обмежено з 09.00 до 22.00.
Окрім того, в рамках святкування Великодня, 19 квітня о 12.00 на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація тематичних арт-об'єктів. А святкова торгівля та ярмарок народних ремесл триватиме на Театральному майдані в період із 14 квітня до 05 травня та з 10 по 12 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Полтавщині немовля впало в окріп і отримало тяжкі опіки
Сьогодні, 17:51
Як у Луцьку святкуватимуть Великдень. ПРОГРАМА
Сьогодні, 17:45
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
Сьогодні, 17:31