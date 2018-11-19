Як у Луцьку святкуватимуть Великдень. ПРОГРАМА





Про це інформує



29 квітня о 13.00 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться відкриття фестивлю «Великдень у Луцьку». На усіх гостей чекатиме святкове дійство «Гаївки», забави та квест, організований спільно із громадською організацією «Пласт».



Також лучани зможуть взяти участь у спортивних змаганнях «Великодні старти», що триватимуть з 13.00 до 18.00 на алеї біля кафе «Бригантина».



Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку із святкуваннями, рух вулицею Глушець 29 квітня буде обмежено з 09.00 до 22.00.



Окрім того, в рамках святкування Великодня, 19 квітня о 12.00 на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація тематичних арт-об'єктів. А святкова торгівля та ярмарок народних ремесл триватиме на Театральному майдані в період із 14 квітня до 05 травня та з 10 по 12 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Великдень лучан очікує розважальна програма у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки та Театральному майдані.Про це інформує Луцька міська рада 29 квітня о 13.00 у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться відкриття фестивлю «Великдень у Луцьку». На усіх гостей чекатиме святкове дійство «Гаївки», забави та квест, організований спільно із громадською організацією «Пласт».Також лучани зможуть взяти участь у спортивних змаганнях «Великодні старти», що триватимуть з 13.00 до 18.00 на алеї біля кафе «Бригантина».Звертаємо вашу увагу, що у зв’язку із святкуваннями, рух вулицею Глушець 29 квітня буде обмежено з 09.00 до 22.00.Окрім того, в рамках святкування Великодня, 19 квітня о 12.00 на Театральному майдані Луцька відбудеться презентація тематичних арт-об'єктів. А святкова торгівля та ярмарок народних ремесл триватиме на Театральному майдані в період із 14 квітня до 05 травня та з 10 по 12 травня.

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