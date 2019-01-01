Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне
Сьогодні, 18:30
Шість з половиною кілометрів нового асфальтного покриття з’явиться від Рівного до Луцька.
Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.
Роботи почалися ще наприкінці 2018 року. Нині дорожники завершують фрезерувати перший кілометр ділянки біля Карпилівського кільця. Дорогу з Рівного до Луцька оновлює білоруська фірма.
«Синхронно ремонт ведеться на дорозі Н-22 і в сусідній, Волинській області, – розповідає заступник начальника служби автодоріг в Рівненській області Михайло Федорук. – Таким чином, після завершення усіх робіт, шлях з Рівного і аж до західного кордону був максимально швидким, комфортним та безпечним».
Нагадаємо, траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне починається на кордоні з Польщею і є одним із транспортних коридорів ЄС. Ця ділянка траси не ремонтувалася з 70-х років. У 2017-2018 роках загалом відремонтовано більше 72 км цієї дороги.
Цю ділянку дороги відновлюють за кошти Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.
Важливо, що ремонти основних коридорів державного значення здійснюються за маршрутним принципом, додає Михайло Федорук. Методика синхронності застосована і на автомобільній дорозі М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Там роботи ведуться так само в межах Рівненщини, Волині і Тернопільщини. А сам проект включає також інфраструктурні проекти, такі як спорудження східно-південної об'їзної в Дубно та ремонт тернопільської об’їзної.
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Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.
Роботи почалися ще наприкінці 2018 року. Нині дорожники завершують фрезерувати перший кілометр ділянки біля Карпилівського кільця. Дорогу з Рівного до Луцька оновлює білоруська фірма.
«Синхронно ремонт ведеться на дорозі Н-22 і в сусідній, Волинській області, – розповідає заступник начальника служби автодоріг в Рівненській області Михайло Федорук. – Таким чином, після завершення усіх робіт, шлях з Рівного і аж до західного кордону був максимально швидким, комфортним та безпечним».
Нагадаємо, траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне починається на кордоні з Польщею і є одним із транспортних коридорів ЄС. Ця ділянка траси не ремонтувалася з 70-х років. У 2017-2018 роках загалом відремонтовано більше 72 км цієї дороги.
Цю ділянку дороги відновлюють за кошти Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.
Важливо, що ремонти основних коридорів державного значення здійснюються за маршрутним принципом, додає Михайло Федорук. Методика синхронності застосована і на автомобільній дорозі М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Там роботи ведуться так само в межах Рівненщини, Волині і Тернопільщини. А сам проект включає також інфраструктурні проекти, такі як спорудження східно-південної об'їзної в Дубно та ремонт тернопільської об’їзної.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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