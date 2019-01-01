Відремонтують відрізок дороги Луцьк – Рівне

Шість з половиною кілометрів нового асфальтного покриття з’явиться від Рівного до Луцька.Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.Роботи почалися ще наприкінці 2018 року. Нині дорожники завершують фрезерувати перший кілометр ділянки біля Карпилівського кільця. Дорогу з Рівного до Луцька оновлює білоруська фірма.«Синхронно ремонт ведеться на дорозі Н-22 і в сусідній, Волинській області, – розповідає заступник начальника служби автодоріг в Рівненській області. – Таким чином, після завершення усіх робіт, шлях з Рівного і аж до західного кордону був максимально швидким, комфортним та безпечним».Нагадаємо, трасапочинається на кордоні з Польщею і є одним із транспортних коридорів ЄС. Ця ділянка траси не ремонтувалася з 70-х років. У 2017-2018 роках загалом відремонтовано більше 72 км цієї дороги.Цю ділянку дороги відновлюють за кошти Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 роки.Важливо, що ремонти основних коридорів державного значення здійснюються за маршрутним принципом, додає Михайло Федорук. Методика синхронності застосована і на автомобільній дорозі. Там роботи ведуться так само в межах Рівненщини, Волині і Тернопільщини. А сам проект включає також інфраструктурні проекти, такі як спорудження східно-південної об'їзної в Дубно та ремонт тернопільської об’їзної.