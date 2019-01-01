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Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО
Уже 8 років інспектор патрульної поліції Волині Богдан Пархонюк входить до складу зразкового хореографічного ансамблю «Соколята».

13 квітня він разом з іншими учасниками виступив на заході з нагоди 50-річчя заснування колективу в центрі культури «Святошин» (м. Київ). Пише ВолиньНова.

«Український танець для мене – відпочинок і можливість тримати себе в формі, адже це постійний рух, репетиції, напруження. Радий цьому рекорду і своїй причетності до нього», - розповів Богдан Пархонюк.

Ансамбль встановив рекорд – наймасовіше виконання танцювального елементу «Тинок» учасниками одного колективу: подія внесена до національного реєстру рекордів України. Інспектор поліції також отримав грамоту і медаль.

Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

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Теги: патрульний, танець, ансамбль, рекорд України
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А він і справді хороший танцор якому нічого не заважає.
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