Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО
Сьогодні, 22:10
Уже 8 років інспектор патрульної поліції Волині Богдан Пархонюк входить до складу зразкового хореографічного ансамблю «Соколята».
13 квітня він разом з іншими учасниками виступив на заході з нагоди 50-річчя заснування колективу в центрі культури «Святошин» (м. Київ). Пише ВолиньНова.
«Український танець для мене – відпочинок і можливість тримати себе в формі, адже це постійний рух, репетиції, напруження. Радий цьому рекорду і своїй причетності до нього», - розповів Богдан Пархонюк.
Ансамбль встановив рекорд – наймасовіше виконання танцювального елементу «Тинок» учасниками одного колективу: подія внесена до національного реєстру рекордів України. Інспектор поліції також отримав грамоту і медаль.
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13 квітня він разом з іншими учасниками виступив на заході з нагоди 50-річчя заснування колективу в центрі культури «Святошин» (м. Київ). Пише ВолиньНова.
«Український танець для мене – відпочинок і можливість тримати себе в формі, адже це постійний рух, репетиції, напруження. Радий цьому рекорду і своїй причетності до нього», - розповів Богдан Пархонюк.
Ансамбль встановив рекорд – наймасовіше виконання танцювального елементу «Тинок» учасниками одного колективу: подія внесена до національного реєстру рекордів України. Інспектор поліції також отримав грамоту і медаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А він і справді хороший танцор якому нічого не заважає.
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