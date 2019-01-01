Волинський патрульний «натанцював» на рекорд України. ФОТО

Богдан Пархонюк входить до складу зразкового хореографічного ансамблю «Соколята».



13 квітня він разом з іншими учасниками виступив на заході з нагоди 50-річчя заснування колективу в центрі культури «Святошин» (м. Київ). Пише



«Український танець для мене – відпочинок і можливість тримати себе в формі, адже це постійний рух, репетиції, напруження. Радий цьому рекорду і своїй причетності до нього», - розповів Богдан Пархонюк.



Ансамбль встановив рекорд – наймасовіше виконання танцювального елементу «Тинок» учасниками одного колективу: подія внесена до національного реєстру рекордів України. Інспектор поліції також отримав грамоту і медаль.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже 8 років інспектор патрульної поліції Волинівходить до складу зразкового хореографічного ансамблю «Соколята».13 квітня він разом з іншими учасниками виступив на заході з нагоди 50-річчя заснування колективу в центрі культури «Святошин» (м. Київ). Пише ВолиньНова «Український танець для мене – відпочинок і можливість тримати себе в формі, адже це постійний рух, репетиції, напруження. Радий цьому рекорду і своїй причетності до нього», - розповів Богдан Пархонюк.Ансамбль встановив рекорд – наймасовіше виконання танцювального елементу «Тинок» учасниками одного колективу: подія внесена до національного реєстру рекордів України. Інспектор поліції також отримав грамоту і медаль.

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