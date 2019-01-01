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Спортсменка з Волині отримуватиме стипендію для підготовки до Олімпійських Ігор

Спортсменка з Волині отримуватиме стипендію для підготовки до Олімпійських Ігор
Львівська міська рада першою з місцевих рад прийняла рішення фінансово підтримувати спортсменів у підготовці до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, які наступного року відбудуться у Токіо (Японія). Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

Серед 25 спортсменів Львівщини, які готуються до найпрестижніших міжнародних змагань, і Юлія Ткач (Остапчук), вихованка ковельської школи вільної боротьби, яка свого часу тренувалася у Заслуженого тренера України з вільної боротьби Анатолія Мілехіна.

Нині чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні, Заслужений майстер спорту України міжнародного класу разом з сім'єю мешкає у Львові і уже понад 12 років представляє Львівщину на всеукраїнських змаганнях та Україну на турнірах світового рівня.

- Реалізація цієї Програми є дуже важливою. Адже часто спортсмени перед Олімпійськими Іграми шукають кращого ресурсу для підготовки в інших містах та областях. Ми поставили за мету не тільки зустрічати спортсменів і нагороджувати, коли вони привезли перемогу, але і вкладати кошти в підготовку, - каже начальник управління молоді та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.


Ця Програма вперше прийнята у Львові. Аналогів їй в Україні немає. Спортсмени отримуватимуть щомісячну стипендію до кінця грудня у розмірі 10 тисяч гривень. У січні цей список може бути відредагований, оскільки деякі спортсмени можуть втратити шанси потрапити на Олімпійські чи Паралімпійські Ігри, а відтак з'являться і такі, які цей шанс можуть отримати.

- Хочу подякувати за ініціативу присвоєння стипендій. Для спортсменів це є вагомим внеском у підготовку до Олімпійських Ігор. Цей рік є передолімпійським, коли виборюються ліцензії. Ці кошти підуть на те, аби ми здобули ліцензії й відстоювали честь своєї держави на Олімпійських іграх, — зауважила Юлія Ткач, чемпіонка світу з вільної боротьби.

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Теги: спортсменка, Юлія Ткач, Олімпійські Ігри, стипендія, підготовка
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