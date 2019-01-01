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У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого

У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого
Учора, 17 квітня до Ковельського відділу поліції звернувся 84-річний житель району та повідомив, що із його помешкання зникло майже 1,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Працівники поліції швидко встановили, що крадіжку скоїла 48- річна жителька сусіднього села, яка гостювала у сина заявника. Гроші частково вилучили та передадуть власнику.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Триває слідство

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Теги: крадіжка, Ковельський район, Волинь
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