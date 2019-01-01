У відповідь на гостинність волинянка обікрала батька свого знайомого





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Працівники поліції швидко встановили, що крадіжку скоїла 48- річна жителька сусіднього села, яка гостювала у сина заявника. Гроші частково вилучили та передадуть власнику.



Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Триває слідство



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 квітня до Ковельського відділу поліції звернувся 84-річний житель району та повідомив, що із його помешкання зникло майже 1,5 тисячі гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Працівники поліції швидко встановили, що крадіжку скоїла 48- річна жителька сусіднього села, яка гостювала у сина заявника. Гроші частково вилучили та передадуть власнику.Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу. Триває слідство

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