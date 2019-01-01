Скільки за рік заробив луцький суддя Олег Ющук

Олег Ющук у своїй декларації вказав квартиру у спільній власності, недобудований будинок біля Луцька та два авто.



Нагадаємо, Вища рада правосуддя у травні 2018 року тимчасово відсторонювала суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, - пише



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Суддя із 1999 року має у Луцьку квартиру площею 39,8 м. кв. у спільній власності з дружиною Анною Ющук та дочкою Ангеліною Ющук. Суддя також задекларував недобудований будинок площею 147,5 м. кв. у селі Зміїнець Луцького району, який записаний на Ніну Трубкович.



З 2011 року у судді є авто «Фіат Добло» 2005 року випуску, а з 2013 року суддя користується автівкою «Сузукі Ігніс» 2004 року випуску, яка належить Бріджіті Пашкевич.



У 2018 році суддя отримав 378,527 тисячі гривень зарплати, 27,259 тисячі гривень страхових виплат ПрАТ «МЕТЛАЙФ» та 193 гривні бонусів та 16 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина отримала 154,909 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи та 7,633 тисячі гривень за сумісництвом.



Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 300,622 тисячі гривень зарплати, 113 гривень бонусів від «Приватбанку» та 11 гривень процентів. Дружина отримала 150,182 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи та 8,117 тисячі гривень за сумісництвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської областіу своїй декларації вказав квартиру у спільній власності, недобудований будинок біля Луцька та два авто.Нагадаємо, Вища рада правосуддя у травні 2018 року тимчасово відсторонювала суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Олега Ющука від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, - пише Волинь Оnline. ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцького суддю, на якого завели кримінал, не відсторонили від роботи Суддя із 1999 року має у Луцьку квартиру площею 39,8 м. кв. у спільній власності з дружиноюта дочкою. Суддя також задекларував недобудований будинок площею 147,5 м. кв. у селі Зміїнець Луцького району, який записаний наЗ 2011 року у судді є авто «Фіат Добло» 2005 року випуску, а з 2013 року суддя користується автівкою «Сузукі Ігніс» 2004 року випуску, яка належитьУ 2018 році суддя отримав 378,527 тисячі гривень зарплати, 27,259 тисячі гривень страхових виплат ПрАТ «МЕТЛАЙФ» та 193 гривні бонусів та 16 гривень процентів від «Приватбанку». Дружина отримала 154,909 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи та 7,633 тисячі гривень за сумісництвом.Для порівняння, у 2017 році суддя отримав 300,622 тисячі гривень зарплати, 113 гривень бонусів від «Приватбанку» та 11 гривень процентів. Дружина отримала 150,182 тисячі гривень зарплати за основним місцем роботи та 8,117 тисячі гривень за сумісництвом.

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