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22 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна важко працювати

22 квітня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна важко працювати
Сьогодні, 22 квітня, святкують Міжнародний день Землі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, - пише Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 22 квітня, у понеділок, у народному календарі зазначено день Мученика Євпсихія, а також Червону гірку та Лельник. Колись Червона гірка була пагорбом на краю села, де ставили дерев'яну лаву, на неї ж садили найкрасивішу дівчину. Саме її називали Лялею. Боки лави обкладали дарами та прикрашали квітами, співаючи пісні.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, а також Гаврило.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За народними традиціями, українці набирали джерельну воду та примовляли "Цар водяний, цар земний, цариця водяна, цариця земляна, дай мені водиці на добре здоров'я".

Вважалось, що 22 квітня можуть прийти останні морози перед справжньою весною.

Якщо ж погода була вітряною та туманною, то рік має бути врожайним. А негода вказувала на сухе та спекотне літо.
Якщо у берези чимало соку, то літо буде холодним та дощовим. А ранкові хмари вказують на вітряну погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

22 квітня молодим дівчатам не варто розмовляти біля води. Краще уникати лайливих слів та суперечок, які можуть завершитись образами та сварками. У цей день краще відмовитись від надто калорійної, жирною та шкідливої їжі.

Не можна важко фізично працювати, а також займатись справами, які потребують багато сил та енергії


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Теги: свято, 22 квітня
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