У Рівному коханець дружини побив її чоловіка, коли той зробив йому зауваження





Її коханець ще й побив його та втік з місця пригоди. Затримували чоловіка нацгвардійці спільно з поліцією, - пише



Рівнянин зателефонував до поліції та повідомив, що застав свою дружину в ліжку зі своїм 49-річним знайомим. Він зробив їм зауваження. Тоді коханець дружини побив його та втік з квартири.



Потерпілий вимагав, щоб правоохоронці знайшли його кривдника. Поліцейські з нацгвардійцями знайшли і затримали чоловіка.



Поліція з’ясовує усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 47-річний рівнянин, повернувшись додому, став свідком зради своєї дружини.Її коханець ще й побив його та втік з місця пригоди. Затримували чоловіка нацгвардійці спільно з поліцією, - пише Рівне вечірнє Рівнянин зателефонував до поліції та повідомив, що застав свою дружину в ліжку зі своїм 49-річним знайомим. Він зробив їм зауваження. Тоді коханець дружини побив його та втік з квартири.Потерпілий вимагав, щоб правоохоронці знайшли його кривдника. Поліцейські з нацгвардійцями знайшли і затримали чоловіка.Поліція з’ясовує усі обставини події.

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