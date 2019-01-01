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У Рівному коханець дружини побив її чоловіка, коли той зробив йому зауваження

У Рівному коханець дружини побив її чоловіка, коли той зробив йому зауваження
47-річний рівнянин, повернувшись додому, став свідком зради своєї дружини.

Її коханець ще й побив його та втік з місця пригоди. Затримували чоловіка нацгвардійці спільно з поліцією, - пише Рівне вечірнє.

Рівнянин зателефонував до поліції та повідомив, що застав свою дружину в ліжку зі своїм 49-річним знайомим. Він зробив їм зауваження. Тоді коханець дружини побив його та втік з квартири.

Потерпілий вимагав, щоб правоохоронці знайшли його кривдника. Поліцейські з нацгвардійцями знайшли і затримали чоловіка.

Поліція з’ясовує усі обставини події.

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Теги: бійка, коханець
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