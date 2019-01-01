У Рівному коханець дружини побив її чоловіка, коли той зробив йому зауваження
Сьогодні, 18:50
47-річний рівнянин, повернувшись додому, став свідком зради своєї дружини.
Її коханець ще й побив його та втік з місця пригоди. Затримували чоловіка нацгвардійці спільно з поліцією, - пише Рівне вечірнє.
Рівнянин зателефонував до поліції та повідомив, що застав свою дружину в ліжку зі своїм 49-річним знайомим. Він зробив їм зауваження. Тоді коханець дружини побив його та втік з квартири.
Потерпілий вимагав, щоб правоохоронці знайшли його кривдника. Поліцейські з нацгвардійцями знайшли і затримали чоловіка.
Поліція з’ясовує усі обставини події.
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Її коханець ще й побив його та втік з місця пригоди. Затримували чоловіка нацгвардійці спільно з поліцією, - пише Рівне вечірнє.
Рівнянин зателефонував до поліції та повідомив, що застав свою дружину в ліжку зі своїм 49-річним знайомим. Він зробив їм зауваження. Тоді коханець дружини побив його та втік з квартири.
Потерпілий вимагав, щоб правоохоронці знайшли його кривдника. Поліцейські з нацгвардійцями знайшли і затримали чоловіка.
Поліція з’ясовує усі обставини події.
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Сьогодні, 18:50