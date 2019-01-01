У Луцьку урочисто провели до лав українського війська майбутніх десантників. ФОТО

Сьогодні, 24 квітня, 76 призовників із Луцька урочисто провели на службу до армії. У рамках весняного призову це уже друга частина хлопців, яких відправляють на службу. Всього до лав ЗСУ цієї весни вступить 595 молодих волинян.За словами військового комісару Волинського військкоматуюнаків відправлять у різні військові частини та навчальні центри, проте усі вони будуть десантниками.Зокрема, частина хлопців поїде до 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові, частина - до Навчального центру "Десна", який знаходиться у Чернігівській області, а решта поїде до Навчального центру військово-повітряних сил, що у місті Васильків.Окрім родичів та друзів на урочистість завітали також представники духовенства та голова Спілки воїнів АТО ВолиніУсі присутні мали змогу побачити показовий виступ кінологічної служби Нацгвардії та дефіле оркестру Нацгвардії.А самі призовники сьогодні вперше пройшли строєм.