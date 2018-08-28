вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська майстриня створює вітражні писанки. ВІДЕО

Волинська майстриня створює вітражні писанки. ВІДЕО
На яєчній шкарлупі, з дерева, паперу і навіть тканини. Які тільки писанки не виготовляють сучасні україські майстри.

Художниця Олександра Гусєва до їх створення підійшла ще оригінальніше. Великодні яйця вона створює на склі. Про це йдеться в сюжеті "12 каналу".

Олександра розповідає, найкраще їй вдається малювати на об’ємних формах: бокалах та підсвічниках. А кілька років тому на склі почала створювати писанки. Їх в колекції – майже півсотні.

Коштують такі шедеври не дешево. Вартісь однієї – близько тисячі гривень. Майстриня каже, така ціна виправдана, адже на створення йде чимало часу, сил та фантазії. Каже, що купують рідко, але художниця не засмучується. Запевняє, що головне це займатися улюбленою справою.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: писанки, скло, вітраж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська майстриня створює вітражні писанки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:31
Путін створює привід для застосування армії проти України, – Турчинов
Сьогодні, 00:35
25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Не виходить на зв'язок: рідні розшукують волинянина, який не доїхав додому з Польщі
24 квітень, 23:17
У Луцьку урочисто провели до лав українського війська майбутніх десантників. ФОТО
24 квітень, 23:04
Схожі новини
У Луцьку продають унікальні писанки заради порятунку маленької волинянки. ВІДЕО У Луцьку продають унікальні писанки заради порятунку маленької волинянки. ВІДЕО
21 квітень, 08:28
Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО Дуже любить чистоту: на Рівненщині хлопець з інвалідністю зібрав у лісі тонни пляшок. ФОТО
17 квітень, 22:44
У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО У центрі Луцька встановили гігантські яйця. ФОТО
17 квітень, 13:04
У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці У Луцьку неадекватний велосипедист без причини побив скло у маршрутці
28 серпень, 2018, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шестирічна волинянка вразила всю Україну знанням Біблії. ВІДЕО
24 квітень, 18:11
 1
Волинська майстриня створює вітражні писанки. ВІДЕО
Сьогодні, 01:31
 0
Путін створює привід для застосування армії проти України, – Турчинов
Сьогодні, 00:35
 0
25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Не виходить на зв'язок: рідні розшукують волинянина, який не доїхав додому з Польщі
24 квітень, 23:17
 0
Медіа
відео
1/8