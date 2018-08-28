Волинська майстриня створює вітражні писанки. ВІДЕО





Художниця Олександра Гусєва до їх створення підійшла ще оригінальніше. Великодні яйця вона створює на склі. Про це йдеться в сюжеті



Олександра розповідає, найкраще їй вдається малювати на об’ємних формах: бокалах та підсвічниках. А кілька років тому на склі почала створювати писанки. Їх в колекції – майже півсотні.



Коштують такі шедеври не дешево. Вартісь однієї – близько тисячі гривень. Майстриня каже, така ціна виправдана, адже на створення йде чимало часу, сил та фантазії. Каже, що купують рідко, але художниця не засмучується. Запевняє, що головне це займатися улюбленою справою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На яєчній шкарлупі, з дерева, паперу і навіть тканини. Які тільки писанки не виготовляють сучасні україські майстри.Художницядо їх створення підійшла ще оригінальніше. Великодні яйця вона створює на склі. Про це йдеться в сюжеті "12 каналу" Олександра розповідає, найкраще їй вдається малювати на об’ємних формах: бокалах та підсвічниках. А кілька років тому на склі почала створювати писанки. Їх в колекції – майже півсотні.Коштують такі шедеври не дешево. Вартісь однієї – близько тисячі гривень. Майстриня каже, така ціна виправдана, адже на створення йде чимало часу, сил та фантазії. Каже, що купують рідко, але художниця не засмучується. Запевняє, що головне це займатися улюбленою справою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію