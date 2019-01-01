Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця

Базилевича Федора Сергійовича, якого підозрюють у вчинені розбою.



Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.



Чоловік – уродженець села Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.



Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.



Усі, хто знає про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:



068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.

(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.



Зауважимо, що чоловіка шукають ще з осені минулого року.

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