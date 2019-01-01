Волинська поліція розшукує білоруса-злочинця
Сьогодні, 09:10
Волинська поліція розшукує білоруса Базилевича Федора Сергійовича, якого підозрюють у вчинені розбою.
Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
Чоловік – уродженець села Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.
Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Усі, хто знає про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:
068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.
(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.
Зауважимо, що чоловіка шукають ще з осені минулого року.
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Про це повідомили у Маневицькому відділі поліції.
Чоловік – уродженець села Нитновичі, Житковичівського р-ну, Гомельської області, Республіка Білорусь, житель вул. Марчуків 13-А, с.Івашківка, Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл, - інформує Маневицький відділ поліції.
Прикмети: зріст приблизно 180-185 см, середньої статури, волосся пряме коротке чорне, обличчя овальне смугле, очі темні, ніс великий прямий.
Усі, хто знає про можливе місцезнаходження підозрюваного просять повідомити в Маневицький ВП ГУНП у Волинській області за телефонами:
068-0497907 – о\у СКП Сахарчук Д.В.
(03376) 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП або 102.
Зауважимо, що чоловіка шукають ще з осені минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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