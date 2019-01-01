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У волинянина вимагають сплатити 18 тисяч штрафу за дві зрубані сосни

У волинянина вимагають сплатити 18 тисяч штрафу за дві зрубані сосни
Маневицька місцева прокуратура вимагає відшкодування громадянином збитків, завданих незаконною рубкою дерев

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Костюхнівської сільської ради та Державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» до мешканця села Костюхнівка Маневицького району, аби стягнути штраф майже 18 тисяч гривень, завданих незаконною рубкою дерев.

У вересні 2018 року 44-річний чоловік без відповідного дозволу - лісорубного квитка (ордера) - незаконно зрубав 2 сосни на території Вовчецького лісництва ДП «Маневицьке лісове господарство», заподіявши лісу шкоди на цю суму.

За вчинення правопорушення, передбаченого статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур та молодняка» чоловіку вписали штраф.

Нині ж прокурори наполягають на стягненні з правопорушника усієї суми збитків, завданих природі його незаконними діями.

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Теги: Маневиччина, рубка лісів, штраф
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