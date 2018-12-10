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У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО

У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО
Близько 10-ої години ранку по проїжджій частині на вулиці Конякіна у Луцьку почала текти вода.

Потік гарячої води протягнувся на 100 метрів, - пише Суспільне Волині.

На відео видно, як усе це відбувалося.

На місці аварійної ситуації працювали робітники ДКП “Луцьктепло”. Вони викачували воду із каналізації.

Що стало причиною витоку — коментувати відмовились. Поза камерою розповіли, що ліквідовуватимуть причини аварії після вихідних. Станом на 10:30 воду викачали.

Лучанин Володимир, який не назвав свого прізвища, розповів, що така ж аварія на цьому місці була вчора.

Згодом прокоментував ситуацію прес-секретар ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков:

"Є невеликий витік, під дорогою, під асфальтним покриттям. Відповідно, щоб продовжити роботи, нам потрібно взяти ордер у поліції. Щоб перекрити дорогу, зробити розкопку. Роботи продовжать після вихідних, десь після 2 травня".


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Теги: вода, Луцьк
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Коментарі 1
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якої ше каналізації? шо ви пишете? це теплотрасу прорвало!
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