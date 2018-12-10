У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
Близько 10-ої години ранку по проїжджій частині на вулиці Конякіна у Луцьку почала текти вода.
Потік гарячої води протягнувся на 100 метрів, - пише Суспільне Волині.
На відео видно, як усе це відбувалося.
На місці аварійної ситуації працювали робітники ДКП “Луцьктепло”. Вони викачували воду із каналізації.
Що стало причиною витоку — коментувати відмовились. Поза камерою розповіли, що ліквідовуватимуть причини аварії після вихідних. Станом на 10:30 воду викачали.
Лучанин Володимир, який не назвав свого прізвища, розповів, що така ж аварія на цьому місці була вчора.
Згодом прокоментував ситуацію прес-секретар ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков:
"Є невеликий витік, під дорогою, під асфальтним покриттям. Відповідно, щоб продовжити роботи, нам потрібно взяти ордер у поліції. Щоб перекрити дорогу, зробити розкопку. Роботи продовжать після вихідних, десь після 2 травня".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Потік гарячої води протягнувся на 100 метрів, - пише Суспільне Волині.
На відео видно, як усе це відбувалося.
На місці аварійної ситуації працювали робітники ДКП “Луцьктепло”. Вони викачували воду із каналізації.
Що стало причиною витоку — коментувати відмовились. Поза камерою розповіли, що ліквідовуватимуть причини аварії після вихідних. Станом на 10:30 воду викачали.
Лучанин Володимир, який не назвав свого прізвища, розповів, що така ж аварія на цьому місці була вчора.
Згодом прокоментував ситуацію прес-секретар ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков:
"Є невеликий витік, під дорогою, під асфальтним покриттям. Відповідно, щоб продовжити роботи, нам потрібно взяти ордер у поліції. Щоб перекрити дорогу, зробити розкопку. Роботи продовжать після вихідних, десь після 2 травня".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
якої ше каналізації? шо ви пишете? це теплотрасу прорвало!
Вибір редактора
Сергія вітають з Днем народження
Останні новини
У Луцьку знесли занедбані паркани
Сьогодні, 15:32
У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО
Сьогодні, 15:22
У Києві 15-річний хлопець ножем порізав матір та бабусю
Сьогодні, 15:06
«Без децентралізації усе могло б рухнути», – мер Дніпра в інтерв’ю луцькому телеканалу
Сьогодні, 14:50