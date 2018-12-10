У Луцьку через прорив каналізації одну з вулиць залило водою. ВІДЕО





Потік гарячої води протягнувся на 100 метрів, - пише



На відео видно, як усе це відбувалося.



На місці аварійної ситуації працювали робітники ДКП “Луцьктепло”. Вони викачували воду із каналізації.



Що стало причиною витоку — коментувати відмовились. Поза камерою розповіли, що ліквідовуватимуть причини аварії після вихідних. Станом на 10:30 воду викачали.



Лучанин Володимир, який не назвав свого прізвища, розповів, що така ж аварія на цьому місці була вчора.



Згодом прокоментував ситуацію прес-секретар ДКП "Луцьтепло" Антон Безносиков:



"Є невеликий витік, під дорогою, під асфальтним покриттям. Відповідно, щоб продовжити роботи, нам потрібно взяти ордер у поліції. Щоб перекрити дорогу, зробити розкопку. Роботи продовжать після вихідних, десь після 2 травня".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 10-ої години ранку по проїжджій частині на вулиці Конякіна у Луцьку почала текти вода.Потік гарячої води протягнувся на 100 метрів, - пише Суспільне Волині На відео видно, як усе це відбувалося.На місці аварійної ситуації працювали робітники ДКП “Луцьктепло”. Вони викачували воду із каналізації.Що стало причиною витоку — коментувати відмовились. Поза камерою розповіли, що ліквідовуватимуть причини аварії після вихідних. Станом на 10:30 воду викачали.Лучанин Володимир, який не назвав свого прізвища, розповів, що така ж аварія на цьому місці була вчора.Згодом прокоментував ситуацію прес-секретар ДКП "Луцьтепло""Є невеликий витік, під дорогою, під асфальтним покриттям. Відповідно, щоб продовжити роботи, нам потрібно взяти ордер у поліції. Щоб перекрити дорогу, зробити розкопку. Роботи продовжать після вихідних, десь після 2 травня".

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