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Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО

Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та Skoda трапилася поблизу Луцька, поруч із приміщенням Сервісного центру МВС.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.

З їхніх слів, водій автомобіля Opel рухався без увімкненого світла фар зі сторони Луцька. В той же час водій автомобіля Skoda виїжджав з сервісного центру МВС на головну дорогу. Через відсутність світла у Opel, водій Skoda його не помітив.

Відтак, Opel протаранив Skoda, після чого вилетів у загорожу на парковці сервісного центру УМВС.

Зі слів очевидців пригоди, водій автомобіля Opel міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Жінка-водій автомобіля Skoda отримала забій грудної клітки та наразі отримує медичну допомогу.

Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО
Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО
Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО
Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО

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Теги: аварія
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