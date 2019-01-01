Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО





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З їхніх слів, водій автомобіля Opel рухався без увімкненого світла фар зі сторони Луцька. В той же час водій автомобіля Skoda виїжджав з сервісного центру МВС на головну дорогу. Через відсутність світла у Opel, водій Skoda його не помітив.



Відтак, Opel протаранив Skoda, після чого вилетів у загорожу на парковці сервісного центру УМВС.



Зі слів очевидців пригоди, водій автомобіля Opel міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.



Жінка-водій автомобіля Skoda отримала забій грудної клітки та наразі отримує медичну допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та Skoda трапилася поблизу Луцька, поруч із приміщенням Сервісного центру МВС.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.З їхніх слів, водій автомобіля Opel рухався без увімкненого світла фар зі сторони Луцька. В той же час водій автомобіля Skoda виїжджав з сервісного центру МВС на головну дорогу. Через відсутність світла у Opel, водій Skoda його не помітив.Відтак, Opel протаранив Skoda, після чого вилетів у загорожу на парковці сервісного центру УМВС.Зі слів очевидців пригоди, водій автомобіля Opel міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.Жінка-водій автомобіля Skoda отримала забій грудної клітки та наразі отримує медичну допомогу.

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