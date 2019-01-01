Не ввімкнув фари: біля Луцька Opel зіткнувся з Skoda та влетів у паркан. ФОТО
Сьогодні, 22:32
Дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel та Skoda трапилася поблизу Луцька, поруч із приміщенням Сервісного центру МВС.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
З їхніх слів, водій автомобіля Opel рухався без увімкненого світла фар зі сторони Луцька. В той же час водій автомобіля Skoda виїжджав з сервісного центру МВС на головну дорогу. Через відсутність світла у Opel, водій Skoda його не помітив.
Відтак, Opel протаранив Skoda, після чого вилетів у загорожу на парковці сервісного центру УМВС.
Зі слів очевидців пригоди, водій автомобіля Opel міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.
Жінка-водій автомобіля Skoda отримала забій грудної клітки та наразі отримує медичну допомогу.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці ДТП.
З їхніх слів, водій автомобіля Opel рухався без увімкненого світла фар зі сторони Луцька. В той же час водій автомобіля Skoda виїжджав з сервісного центру МВС на головну дорогу. Через відсутність світла у Opel, водій Skoda його не помітив.
Відтак, Opel протаранив Skoda, після чого вилетів у загорожу на парковці сервісного центру УМВС.
Зі слів очевидців пригоди, водій автомобіля Opel міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння.
Жінка-водій автомобіля Skoda отримала забій грудної клітки та наразі отримує медичну допомогу.
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