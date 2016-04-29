Великодня ніч у кафедральному соборі Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ





Опівнічну, хресний хід і ранню літургію очолив декан протоієрей Микола Нецькар. Перед літургією до собору ввійшов митрополит Луцький і Волинський Михаїл із



Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ’я – віра всесвітня.



Після літургії священик виступив із вітальним словом, у якому нагадав: Пасха – це не лише прославляння Господа, а й усвідомлення того, що він переміг смерть. І тому сьогодні нас повинна огортати радість від спілкування з нашими рідними, яких немає на цьому світі. Адже сьогоднішнє свято доносить нам, що вони залишаються з нами духовно. І ми можемо з ними спілкуватися біля могили, через фотографії, але перш за все через молитву. Тому архієрей побажав, аби у нас довше залишалося відчуття радості, що Ісус Христос подолав смерть.



Потому відбувся хресний хід та освячення великодніх кошиків. Охочих розділити радість спільного богослужіння не вмістили ані храм, ані соборна площа. Тому віряни заповнили Театральний майдан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відбулись урочисті богослужіння на Пасху.Опівнічну, хресний хід і ранню літургію очолив декан протоієрей. Перед літургією до собору ввійшов митрополит Луцький і Волинськийіз Благодатним вогнем . Його з Єрусалима привезла волинська делегація, - йдеться на сайті Волинської єпархії Православної Церкви України.Традиційно частина великоднього Євангелія прозвучала різними мовами на ознаку того, що православ’я – віра всесвітня.Після літургії священик виступив із вітальним словом, у якому нагадав: Пасха – це не лише прославляння Господа, а й усвідомлення того, що він переміг смерть. І тому сьогодні нас повинна огортати радість від спілкування з нашими рідними, яких немає на цьому світі. Адже сьогоднішнє свято доносить нам, що вони залишаються з нами духовно. І ми можемо з ними спілкуватися біля могили, через фотографії, але перш за все через молитву. Тому архієрей побажав, аби у нас довше залишалося відчуття радості, що Ісус Христос подолав смерть.Потому відбувся хресний хід та освячення великодніх кошиків. Охочих розділити радість спільного богослужіння не вмістили ані храм, ані соборна площа. Тому віряни заповнили Театральний майдан.

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