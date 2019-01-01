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Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини

Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини
21-річна лучанка Ольга Климюк, майстер спорту України із дзюдо та самбо служить у поліції інструктором із особистої безпеки.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Лучанка разом із ще чотирма волинськими поліцейськими стала героїнею всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби в поліції. Рекламний щит із її зображенням та гаслом «Наш поліцейський – наш чемпіон» встановлений на вулиці Набережній у Луцьку.
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини

«Бути поліцейською, служити та захищати - це моя мрія з дитинства», – розповідає капрал поліції Ольга Климюк.

Вона народилася в Луцьку. Закінчила факультет фізичної культури та спорту місцевої Академії рекреаційних технологій і права.

Поліцейська - багаторазова чемпіонка й призерка спортивних змагань обласного та всеукраїнського рівнів. У 2005 році їй присвоїли звання майстра спорту України з дзюдо, а в 2016 році – майстра спорту України з сумо. У червні 2016 року її обрали відповідальним секретарем відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області.

На службу в поліцію прийшла у 2017 році на посаду інструктора із особистої безпеки відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області. Вона відповідала за проведення практичних занять з вогневої, тактичної та фізичної підготовки поліцейських.
Спортсменка з Луцька служить у поліції Чернігівщини

«Працюючи інструктором з особистої безпеки, потрібно завжди бути в добрій фізичній формі, вміло та на високому рівні застосовувати спеціальні прийоми боротьби, рукопашного бою та вогневої підготовки», - пояснює поліцейська.

Торік Ольга Климюк вийшла заміж за поліцейського із іншої області. Нині вони разом служать у поліції Чернігівської області.

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Теги: поліція, Волинь
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