На Волині впіймали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:05
На Волині виявили 2 чоловіків з речовинами, схожими на наркотичні.
Про це інформує патрульна поліція області.
Першим був водій ЗАЗ, якого зупинили в ніч на 28 квітня, на вулиці Дубнівській в Луцьку. Перевіряючи чоловіка, інспектори виявили в нього поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб, у самого водія були ознаки наркотичного сп’яніння.
На місці далі працював слідчий. Оскільки проходити перевірку в наркодиспансері той відмовився, на нього склали протокол за ст. 130 КУпАП.
Ще одного чоловіка виявили 28 квітня в зелених насадженнях на вулиці Тараса Боровця у Ковелі. Той тримав у руках саморобний пристрій для куріння наркотичних речовин, також мав паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на канабіс.
23-річний чоловік повідомив інспекторам, що забороненою речовиною його пригостили «друзі». Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує патрульна поліція області.
Першим був водій ЗАЗ, якого зупинили в ніч на 28 квітня, на вулиці Дубнівській в Луцьку. Перевіряючи чоловіка, інспектори виявили в нього поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб, у самого водія були ознаки наркотичного сп’яніння.
На місці далі працював слідчий. Оскільки проходити перевірку в наркодиспансері той відмовився, на нього склали протокол за ст. 130 КУпАП.
Ще одного чоловіка виявили 28 квітня в зелених насадженнях на вулиці Тараса Боровця у Ковелі. Той тримав у руках саморобний пристрій для куріння наркотичних речовин, також мав паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на канабіс.
23-річний чоловік повідомив інспекторам, що забороненою речовиною його пригостили «друзі». Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині впіймали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:05
Зарплата голови РДА на Волині за рік побільшала на 100 тисяч
Сьогодні, 16:49
Назвали найпопулярнішу автівку серед волинян
Сьогодні, 16:34
Кривавий Великдень: на Рівненщині син до смерті побив матір
Сьогодні, 16:10