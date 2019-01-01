На Волині впіймали двох чоловіків з наркотиками

На Волині виявили 2 чоловіків з речовинами, схожими на наркотичні.Про це інформує патрульна поліція області.Першим був водій ЗАЗ, якого зупинили в ніч на 28 квітня, на вулиці Дубнівській в Луцьку. Перевіряючи чоловіка, інспектори виявили в нього поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб, у самого водія були ознаки наркотичного сп’яніння.На місці далі працював слідчий. Оскільки проходити перевірку в наркодиспансері той відмовився, на нього склали протокол за ст. 130 КУпАП.Ще одного чоловіка виявили 28 квітня в зелених насадженнях на вулиці Тараса Боровця у Ковелі. Той тримав у руках саморобний пристрій для куріння наркотичних речовин, також мав паперовий згорток з подрібненою речовиною, схожою на канабіс.23-річний чоловік повідомив інспекторам, що забороненою речовиною його пригостили «друзі». Піший екіпаж патрульних затримав особу та викликав на місце слідчо-оперативну групу.