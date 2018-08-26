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На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток

На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
У Нововолинську знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дітей.

Про це інформує Радар.

Нагадаємо, на Волині шукали імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня.

Ольга І. – мама 8-річної дівчинки з Нововолинська, яку на Великдень серед дня перестрів і потягнув за собою незнайомий старший чоловік, пропонуючи то гроші, то телефон, повідомила, що його знайшли.

Чоловік - психічно хворий, проживає у Шахтарському мікрорайоні Нововолинська. Повідомляють, що він неодноразово чіплявся до малолітніх дівчаток, але далі слів і смикання за руку не заходило.

У поліції подружжю І. одразу після інциденту сказали, що є на прикметі один підозрюваний. А 2 травня його показали для опізнання. Утім, покарати чоловіка не можуть і подадуть клопотання про примусове лікування.

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Теги: діти, Нововолинськ
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