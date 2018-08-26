На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
Сьогодні, 11:54
У Нововолинську знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дітей.
Про це інформує Радар.
Нагадаємо, на Волині шукали імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня.
Ольга І. – мама 8-річної дівчинки з Нововолинська, яку на Великдень серед дня перестрів і потягнув за собою незнайомий старший чоловік, пропонуючи то гроші, то телефон, повідомила, що його знайшли.
Чоловік - психічно хворий, проживає у Шахтарському мікрорайоні Нововолинська. Повідомляють, що він неодноразово чіплявся до малолітніх дівчаток, але далі слів і смикання за руку не заходило.
У поліції подружжю І. одразу після інциденту сказали, що є на прикметі один підозрюваний. А 2 травня його показали для опізнання. Утім, покарати чоловіка не можуть і подадуть клопотання про примусове лікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Радар.
Нагадаємо, на Волині шукали імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня.
Ольга І. – мама 8-річної дівчинки з Нововолинська, яку на Великдень серед дня перестрів і потягнув за собою незнайомий старший чоловік, пропонуючи то гроші, то телефон, повідомила, що його знайшли.
Чоловік - психічно хворий, проживає у Шахтарському мікрорайоні Нововолинська. Повідомляють, що він неодноразово чіплявся до малолітніх дівчаток, але далі слів і смикання за руку не заходило.
У поліції подружжю І. одразу після інциденту сказали, що є на прикметі один підозрюваний. А 2 травня його показали для опізнання. Утім, покарати чоловіка не можуть і подадуть клопотання про примусове лікування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток
Сьогодні, 11:54
Фестиваль «Волинська Голландія» продовжили до 4 травня
Сьогодні, 11:53
В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
Сьогодні, 11:49