На Волині знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дівчаток





Про це інформує



Нагадаємо, на Волині шукали імовірного педофіла, який приставав до дитини



Ольга І. – мама 8-річної дівчинки з Нововолинська, яку на Великдень серед дня перестрів і потягнув за собою незнайомий старший чоловік, пропонуючи то гроші, то телефон, повідомила, що його знайшли.



Чоловік - психічно хворий, проживає у Шахтарському мікрорайоні Нововолинська. Повідомляють, що він неодноразово чіплявся до малолітніх дівчаток, але далі слів і смикання за руку не заходило.



У поліції подружжю І. одразу після інциденту сказали, що є на прикметі один підозрюваний. А 2 травня його показали для опізнання. Утім, покарати чоловіка не можуть і подадуть клопотання про примусове лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську знайшли чоловіка, який чіплявся до маленьких дітей.Про це інформує Радар Нагадаємо, на Волині шукали імовірного педофіла, який приставав до дитини у Нововолинську біля 3-ї школи близько 12-ої години дня 28-го квітня – мама 8-річної дівчинки з Нововолинська, яку на Великдень серед дня перестрів і потягнув за собою незнайомий старший чоловік, пропонуючи то гроші, то телефон, повідомила, що його знайшли.Чоловік - психічно хворий, проживає у Шахтарському мікрорайоні Нововолинська. Повідомляють, що він неодноразово чіплявся до малолітніх дівчаток, але далі слів і смикання за руку не заходило.У поліції подружжю І. одразу після інциденту сказали, що є на прикметі один підозрюваний. А 2 травня його показали для опізнання. Утім, покарати чоловіка не можуть і подадуть клопотання про примусове лікування.

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