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Поліцейські заперечують, що били фанів ФК «Волинь»

Поліцейські заперечують, що били фанів ФК «Волинь»
У середу, 1 травня, на стадіоні "Рух" відбувся футбольний матч чемпіонату України між командами першої ліги ФК "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) та ФК "Волинь" (Луцьк).

Публічний порядок охороняли понад 100 поліцейських та 60 військовослужбовців Національної гвардії України. Після матчу сталася сутичка між поліцейськими та фанатами ФК "Волинь". Утім, в поліції заперечують, що били вболівальників, пише "Бліц.info".

Стадіон та прилеглу територію перед грою обстежили кінологи із службовими собаками і вибухотехніки. а футбольне свято прибули понад 3000 вболівальників, у тому числі 50 фанів, команди гостей.

Як розповів заступник керівника Нацполіції в Івано-Франківській області Олег Йосипів, вже після матчу між фанами "Волині" та поліцією сталася сутичка.

"Під час погрузки вболівальників у автобус з нього було викинуто декілька піротехнічних засобів у сторону поліції. Однак на зауваження правоохоронців вболівальники не реагували. Заспокоїти їх намагались і інші вболівальники, втім і це не допомогло. Тому поліцейські відтиснули фанатів в автобус та супроводили їх", - розповів Йосипів.

За його словами, поліцейські нікого не били, а тільки застосували силу дозволені пунктом 2 статті 45 закону про поліцію. Жодних заяв до поліції чи звернень до лікарні не надходило.

"Особисто мною було зроблено зауваження чоловіку, який шарпнув заступника керівника патрульної поліції. Не може у нас відбуватись порушення громадського порядку, а поліція стояти збоку та нічого не робити", - наголосив поліцейський.

Під час сутичок поліцейські нікого не затримали.

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Теги: бійка, ФК "Волинь", Луцьк, Івано-Франківськ
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