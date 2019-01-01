У пожежі на Волині загинули двоє людей
Сьогодні, 11:07
У Ковелі під час гасіння пожежі знайшли тіла двох людей.
Інцидент трапився 3 травня о 04:06, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У пожежі горів дерев’яний житловий будинок на вулиці Рєпіна.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дерев’яну веранду, сягнув даху, перекриття й поширився на житлові кімнати.
Працівники ДСНС вирушили на пошук людей та одночасно здійснюючи гасіння пожежі. За свідченням очевидців, у будинку перебували 91-річний чоловік та його 87-річна дружина. Тіла подружжя виявили у помешканні.
О 04:28 пожежу локалізовали, а ліквідовали – о 05:15.
Вогнем знищені речі домашнього вжитку, меблі, пошкоджені дах та перекриття.
Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
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Інцидент трапився 3 травня о 04:06, - пише У ДСНС України у Волинській області.
У пожежі горів дерев’яний житловий будинок на вулиці Рєпіна.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дерев’яну веранду, сягнув даху, перекриття й поширився на житлові кімнати.
Працівники ДСНС вирушили на пошук людей та одночасно здійснюючи гасіння пожежі. За свідченням очевидців, у будинку перебували 91-річний чоловік та його 87-річна дружина. Тіла подружжя виявили у помешканні.
О 04:28 пожежу локалізовали, а ліквідовали – о 05:15.
Вогнем знищені речі домашнього вжитку, меблі, пошкоджені дах та перекриття.
Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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