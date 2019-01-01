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У пожежі на Волині загинули двоє людей

У пожежі на Волині загинули двоє людей
У Ковелі під час гасіння пожежі знайшли тіла двох людей.

Інцидент трапився 3 травня о 04:06, - пише У ДСНС України у Волинській області.

У пожежі горів дерев’яний житловий будинок на вулиці Рєпіна.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дерев’яну веранду, сягнув даху, перекриття й поширився на житлові кімнати.

Працівники ДСНС вирушили на пошук людей та одночасно здійснюючи гасіння пожежі. За свідченням очевидців, у будинку перебували 91-річний чоловік та його 87-річна дружина. Тіла подружжя виявили у помешканні.

О 04:28 пожежу локалізовали, а ліквідовали – о 05:15.

Вогнем знищені речі домашнього вжитку, меблі, пошкоджені дах та перекриття.

Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Ковель
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