У пожежі на Волині загинули двоє людей

У Ковелі під час гасіння пожежі знайшли тіла двох людей.Інцидент трапився 3 травня о 04:06, - пише У ДСНС України у Волинській області.У пожежі горів дерев’яний житловий будинок на вулиці Рєпіна.На момент прибуття рятувальників вогонь охопив дерев’яну веранду, сягнув даху, перекриття й поширився на житлові кімнати.Працівники ДСНС вирушили на пошук людей та одночасно здійснюючи гасіння пожежі. За свідченням очевидців, у будинку перебували 91-річний чоловік та його 87-річна дружина. Тіла подружжя виявили у помешканні.О 04:28 пожежу локалізовали, а ліквідовали – о 05:15.Вогнем знищені речі домашнього вжитку, меблі, пошкоджені дах та перекриття.Причина пожежі та обставини загибелі людей встановлюються. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.