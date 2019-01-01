Нагородили трьох волинських саперів

Володимир Грушовінчук вручив нагороди саперам, які ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, що трапилася 9 жовтня 2018 року на військовому арсеналі поблизу міста Ічня Чернігівської області.



Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили водія-сапера Віталія Гурманського, - інформує ДСНС України у Волинській області.



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Старшого сапера Георгія Товкача нагородили Почесною грамотою ДСНС України, а водія-сапера Руслана Медведчука – грамотою ДСНС України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 травня начальник Управління ДСНС України у Волинській областівручив нагороди саперам, які ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, що трапилася 9 жовтня 2018 року на військовому арсеналі поблизу міста Ічня Чернігівської області.Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили водія-сапера, - інформує ДСНС України у Волинській області.Старшого саперанагородили Почесною грамотою ДСНС України, а водія-сапера– грамотою ДСНС України.

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