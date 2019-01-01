Нагородили трьох волинських саперів
Сьогодні, 17:13
3 травня начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук вручив нагороди саперам, які ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, що трапилася 9 жовтня 2018 року на військовому арсеналі поблизу міста Ічня Чернігівської області.
Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили водія-сапера Віталія Гурманського, - інформує ДСНС України у Волинській області.
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Старшого сапера Георгія Товкача нагородили Почесною грамотою ДСНС України, а водія-сапера Руслана Медведчука – грамотою ДСНС України.
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Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили водія-сапера Віталія Гурманського, - інформує ДСНС України у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Чернігівщині загорілися склади з боєприпасами: евакуювали 10 тисяч людей
Старшого сапера Георгія Товкача нагородили Почесною грамотою ДСНС України, а водія-сапера Руслана Медведчука – грамотою ДСНС України.
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Коментарі 1
Мужні хлопята. В такій професії помилитись можна лише один раз.
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