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Нагородили трьох волинських саперів

Нагородили трьох волинських саперів
3 травня начальник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук вручив нагороди саперам, які ліквідовували наслідки надзвичайної ситуації, що трапилася 9 жовтня 2018 року на військовому арсеналі поблизу міста Ічня Чернігівської області.

Нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» нагородили водія-сапера Віталія Гурманського, - інформує ДСНС України у Волинській області.

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Старшого сапера Георгія Товкача нагородили Почесною грамотою ДСНС України, а водія-сапера Руслана Медведчука – грамотою ДСНС України.
Нагородили трьох волинських саперів
Нагородили трьох волинських саперів


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Теги: нагороди, сапери
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Коментарі 1
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