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Ліфт, який обірвався у Луцьку і там постраждала дівчина, ймовірно облаштували самовільно

Ліфт, який обірвався у Луцьку і там постраждала дівчина, ймовірно облаштували самовільно
Ліфт, унаслідок падіння якого на вулиці Індустріальній у Луцьку травмувалася дівчина, не перебуває на обслуговуванні «Волиньліфта».

Окрім того, підприємство не встановлювало жодної конструкції за вказаною адресою. Це дозволяє припустити, що ліфт там облаштували самовільно, - пишуть Волинські новини.

Нагадаємо, 3 травня з’явилася інформація про те, що внаслідок падіння ліфта в будинку на вулиці Індустріальній, 6 21-річна дівчина отримала перелом шийки стегна.

Як пізніше стало відомо, це офісно-виробниче приміщення однієї з місцевих фірм.

Як повідомив у коментарі директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, жодною інформацією про те, що за вказаною адресою працює ліфт чи підйомник він не володіє.

«Ліфт на вулиці Індустріальній, 6 у Луцьку не перебуває на технічному обслуговуванню нашого підприємства. Ніхто з наших працівників його не встановлював. Ми не проводили там жодних дій – ні з встановлення, ні з обслуговування ліфта», – сказав Андрій Ткачук.

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Теги: ліфт, дівчина, постраждала
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