Ліфт, який обірвався у Луцьку і там постраждала дівчина, ймовірно облаштували самовільно





Окрім того, підприємство не встановлювало жодної конструкції за вказаною адресою. Це дозволяє припустити, що ліфт там облаштували самовільно, - пишуть



Нагадаємо, 3 травня з’явилася інформація про те, що внаслідок падіння ліфта в будинку на вулиці Індустріальній, 6 21-річна дівчина отримала перелом шийки стегна.



Як пізніше стало відомо, це офісно-виробниче приміщення однієї з місцевих фірм.



Як повідомив у коментарі директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, жодною інформацією про те, що за вказаною адресою працює ліфт чи підйомник він не володіє.



«Ліфт на вулиці Індустріальній, 6 у Луцьку не перебуває на технічному обслуговуванню нашого підприємства. Ніхто з наших працівників його не встановлював. Ми не проводили там жодних дій – ні з встановлення, ні з обслуговування ліфта», – сказав Андрій Ткачук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ліфт, унаслідок падіння якого на вулиці Індустріальній у Луцьку травмувалася дівчина , не перебуває на обслуговуванні «Волиньліфта».Окрім того, підприємство не встановлювало жодної конструкції за вказаною адресою. Це дозволяє припустити, що ліфт там облаштували самовільно, - пишуть Волинські новини Нагадаємо, 3 травня з’явилася інформація про те, що внаслідок падіння ліфта в будинку на вулиці Індустріальній, 6 21-річна дівчина отримала перелом шийки стегна.Як пізніше стало відомо, це офісно-виробниче приміщення однієї з місцевих фірм.Як повідомив у коментарі директор ПП СРБУ «Волиньліфт», жодною інформацією про те, що за вказаною адресою працює ліфт чи підйомник він не володіє.«Ліфт на вулиці Індустріальній, 6 у Луцьку не перебуває на технічному обслуговуванню нашого підприємства. Ніхто з наших працівників його не встановлював. Ми не проводили там жодних дій – ні з встановлення, ні з обслуговування ліфта», – сказав Андрій Ткачук.

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