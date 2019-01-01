Ліфт, який обірвався у Луцьку і там постраждала дівчина, ймовірно облаштували самовільно
Сьогодні, 14:38
Ліфт, унаслідок падіння якого на вулиці Індустріальній у Луцьку травмувалася дівчина, не перебуває на обслуговуванні «Волиньліфта».
Окрім того, підприємство не встановлювало жодної конструкції за вказаною адресою. Це дозволяє припустити, що ліфт там облаштували самовільно, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 3 травня з’явилася інформація про те, що внаслідок падіння ліфта в будинку на вулиці Індустріальній, 6 21-річна дівчина отримала перелом шийки стегна.
Як пізніше стало відомо, це офісно-виробниче приміщення однієї з місцевих фірм.
Як повідомив у коментарі директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, жодною інформацією про те, що за вказаною адресою працює ліфт чи підйомник він не володіє.
«Ліфт на вулиці Індустріальній, 6 у Луцьку не перебуває на технічному обслуговуванню нашого підприємства. Ніхто з наших працівників його не встановлював. Ми не проводили там жодних дій – ні з встановлення, ні з обслуговування ліфта», – сказав Андрій Ткачук.
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Окрім того, підприємство не встановлювало жодної конструкції за вказаною адресою. Це дозволяє припустити, що ліфт там облаштували самовільно, - пишуть Волинські новини.
Нагадаємо, 3 травня з’явилася інформація про те, що внаслідок падіння ліфта в будинку на вулиці Індустріальній, 6 21-річна дівчина отримала перелом шийки стегна.
Як пізніше стало відомо, це офісно-виробниче приміщення однієї з місцевих фірм.
Як повідомив у коментарі директор ПП СРБУ «Волиньліфт» Андрій Ткачук, жодною інформацією про те, що за вказаною адресою працює ліфт чи підйомник він не володіє.
«Ліфт на вулиці Індустріальній, 6 у Луцьку не перебуває на технічному обслуговуванню нашого підприємства. Ніхто з наших працівників його не встановлював. Ми не проводили там жодних дій – ні з встановлення, ні з обслуговування ліфта», – сказав Андрій Ткачук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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