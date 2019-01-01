Волинянин написав музику до хіта «Охрана отмєна». ВІДЕО

Роман Черенов, під псевдонімом Morphom, виступив саундпродюсером пісні «Охрана отмєна» від молодої виконавиці Jerry Heil.



Пісня розповідає про жадібного хлопця у парі. Пізніше виявляється, що він зраджує своїй дівчині і купує шоколадку за 300 гривень для іншої, пише



Відео на пісню, станом на 5 травня, вже зібрало вже більше 1,5 мільйона переглядів.



Яна Шемаєва (Jerry Heil) і Роман Черенов (Morphom) у нещодавньому відео на YouTube розповіли історію створення пісні «Охрана отмєна». Співачка зазначає, що Роман першим побачив потенціал у тексті і що це може бути «пушкою». Після чого вони записали невеличке відео для соціальних мереж і поширили в Instagram та Facebook.



«Це був понеділок. Дев'ять ранку. Ми взагалі були на такій темі, що давай робити якісь смішні відео. Не просто смішіні, а прикольні. Челенджі, де є музика і все це лайвом відбувається в студії. Перед тим була пісня «Охрана отмєна» в Яниній лєнті і я кажу, давай «Охрана отмєна» знімемо», – розповідає Роман Черенов.



Дівчина здивувалася, оскільки ця пісня відрізнялася від її попереднього ліричного образу.



«Я кажу, Рома, ти що странний? Яка «Охрана отмєна»?», – каже Яна.



«Я чесно кажучи, кажу це і думаю: «Ну шо ти гониш?». Якщо ти віриш, що ти можеш зробити все, то після слів «А слабо зробити щось?», ти такий робиш і думаєш «О, ніфіга собі, це реально не слабо», – додав Роман.



Артисти зазначають, що не робили ставки на те, що це буде такою відправною точкою у цього трека. Вони просто робили спроби.



«Ми записали відео, подивилися і такі типу «Аааа... Ну да, ну окей», – описує перші враження після запису відео Яна.



Однак, пісня отримала позитивну реакцію, її почали поширювати такі відомі артисти як Сашко Положинський, Настя Каменських, Віра Брежнєва, а Потап попросив даний синг для виступу своєї вихованиці на «Голосі країни» Богдани Ренк.



Частина «Охрана отмєна», яку спершу Яна Шемаєва (Jerry Heil) і Роман Черенов (Morphom) опублікували у соцмережах.







Влог з історією створення пісні. Ковельчанина Романа Черенова можна побачити на 10 хвилині.





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