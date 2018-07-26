Волинь – в топі областей, де найповільніше підвищують пенсію

Експерти Національної ради економічного розвитку проаналізували як зростали середні пенсії в регіонах України з квітня 2018 року квітень 2019 року за даними Пенсійного фонду України.За результатами Київ – на першому місці за зростанням пенсій за рік, а Волинь – майже на останньому.Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мережна своїй сторінці у Facebook.ТОП-5 регіонів, де найбільше зріс середній розмір пенсії, такий: Київ – на 18,4%, Луганська область – на 17,2%, Донецька – на 16,1%, Київська область – на 15,9% і Одеська – на 15,8%.ТОП-5 областей, де найменшими темпами із 1 квітня минулого року до 1 квітня 2019 року зростав середній показник пенсії: Тернопільщина – на 12,5%, Буковина – на 12,8%, Волинь, Закарпаття й Рівненщина – на 13%.У всіх інших регіонах середній розмір пенсії підвищився від 13,3% до 15,3%, а саме: в Івано-Франківській – на 13,3%, Сумській – на 13,7%, Вінницькій – на 13,8%, Львівській – на 13,9%, Черкаській і Чернігівській – на 14,1%, Запорізькій і Хмельницькій – на 14,2%, Кіровоградській – на 14,3%, Херсонській – на 14,5%, Харківській – на 14,6%, Житомирській – на 14,8%, Полтавській – на 14,9%, Миколаївській – на 15% і Дніпропетровській – на 15,3%.Необхідно зазначити, що станом на 1 квітня поточного року в Києві найвища середня пенсія, яка становить 4059грн, а на Тернопільщині найнижча – 2201,59грн. Тобто різниця складає 1857,41грн.На початок квітня поточного року середня пенсія по країні становила 2899,04грн, тоді як рік тому – 2517,82грн. За рік цей показник середньої пенсії в країні зріс на 15,1%.Тільки в семи областях цей показник вищий, а саме: Києві – 4059грн, Донеччині – 3866,39грн, Луганщині – 3566,46грн, Дніпропетровщині – 3336,63грн, Запоріжжі – 3102,83грн, Харківщині – 2941,83грн і Київщині – 2935,37грн.В усіх інших областях середні пенсія нижче, ніж середня в країні: Полтавській – 2806,80грн, Одеській – 2749,53грн, Миколаївській – 2697,42грн, Львівській – 2621,05грн, Сумській – 2598,10грн, Чернігівській – 2553,53грн, Черкаській – 2547,81грн, Кіровоградській – 2545,97грн, Херсонській – 2490,82грн, Житомирській – 2486,24грн, Івано-Франківській – 2464,30грн, Рівненській – 2405,61грн, Вінницькій – 2403,56грн, Волинській – 2402,11грн, Хмельницькій – 2388,84грн, Закарпатській – 2288,66грн, Чернівецькій – 2284,55грн і Тернопільській – 2201,59грн.