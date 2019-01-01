Розшукують родичів легендарного полковника армії УНР, який народився на Волині

Опанаса Авксентійовича Стефаніва, який народився 2 листопада 1891 у місті Рожище.



Про це пише Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.



Тож просять відгукнутися усіх, хто щось знає про цього легендарного чоловіка.



"На фото козаки і старшини з 2-ї Волинської дивізії Дієвої Армії УНР нагороджені Залізним Хрестом, серед який, ймовірно, є й наш земляк", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують родину українського військового діяча, полковника армії УНР, який народився 2 листопада 1891 у місті Рожище.Про це пише Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.Тож просять відгукнутися усіх, хто щось знає про цього легендарного чоловіка."На фото козаки і старшини з 2-ї Волинської дивізії Дієвої Армії УНР нагороджені Залізним Хрестом, серед який, ймовірно, є й наш земляк", - йдеться у дописі.

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