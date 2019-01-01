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Розшукують родичів легендарного полковника армії УНР, який народився на Волині

Розшукують родичів легендарного полковника армії УНР, який народився на Волині
Розшукують родину українського військового діяча, полковника армії УНР Опанаса Авксентійовича Стефаніва, який народився 2 листопада 1891 у місті Рожище.

Про це пише Рожищенська міська рада на своїй сторінці у facebook.

Тож просять відгукнутися усіх, хто щось знає про цього легендарного чоловіка.

"На фото козаки і старшини з 2-ї Волинської дивізії Дієвої Армії УНР нагороджені Залізним Хрестом, серед який, ймовірно, є й наш земляк", - йдеться у дописі.

Розшукують родичів легендарного полковника армії УНР, який народився на Волині

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Теги: розшук, родина, УНР
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